«Τώρα θα έλεγα ότι είμαι γενικά πιο δυνατή από οποιαδήποτε ηλικία», δηλώνει στον Independent η 52χρονη Σάρα Μπαλντασάρο από την Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια η οποία αποδίδει τη φυσική της κατάσταση που συναγωνίζεται εκείνη των αρχών της δεκαετίας του ’30 σε μια προπονήτρια και τη γυμναστική που της εισηγήθηκε να ακολουθήσει σε αυτό το ηλικιακό στάδιο της ζωής της.

Οι επαγγελματίες της ιατρικής υπογραμμίζουν τον ζωτικό ρόλο της προπόνησης δύναμης για τις γυναίκες που βρίσκονται στη μέση ηλικία. Αυτή η μορφή άσκησης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας των οστών και των μυών, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση, όταν η μείωση των επιπέδων οιστρογόνων επιταχύνει τη μείωση της οστικής πυκνότητας και συμβάλλει στην απώλεια μυϊκής μάζας. Πέρα από αυτά τα οφέλη, η άσκηση με αντιστάσεις βοηθά στη διαχείριση του βάρους και υποστηρίζει στόχους φυσικής κατάστασης, όπως οι αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς

Η δρ Κριστίνα ΝτεΑνγκέλις, μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Penn State Health, τονίζει με τη σειρά της το αντίκτυπό της δηλώνοντας: «Οι άνθρωποι υποτιμούν πόσο ισχυρή είναι».

Η φυσικοθεραπεύτρια Χίλαρι Γκρανάτ σημειώνει στο ίδιο άρθρο κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: Η υγεία των οστών και των μυών είναι αλληλένδετες:

Είναι σημαντικό να εργαζόμαστε «κοντά στη μυϊκή ανεπάρκεια», δηλώνει η ίδια η οποία είναι ιδιοκτήτης του Core Total Wellness στην Ουάσινγκτον. «Πρέπει πραγματικά να πιέζουμε τον εαυτό μας».

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Να σηκώνουμε βάρη που είναι αρκετά ώστε να αποτελούν πρόκληση και να κάνουμε κάπου μεταξύ έξι και 30 επαναλήψεων.

Κι η Μπαλντασάρο που έχει ακολουθήσει τεχνικές τις οποίες έμαθε από την Γκανάτ προσυπογράφει: Ενώ εξακολουθεί να κάνει αερόβιες ασκήσεις, «η προπόνηση δύναμης ήταν πραγματικά η διαφορά που έκανε τη διαφορά για μένα», λέει.

Για την οικοδόμηση των οστών και των μυών δεν απαιτείται απαραίτητα εξοπλισμός. Μπορούμε επίσης να κάνουμε πους απς, squats, lunges, situps, crunches ή σανίδες. Μια άλλη καλή άσκηση είναι το κάθισμα με την πλάτη σε έναν τοίχο.

Και κάτι που αξίζει την προσοχή μας: Η ισσοροπία

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι μεσήλικες γυναίκες πρέπει επίσης να κάνουν ασκήσεις ισορροπίας, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των πτώσεων.

Αυτές περιλαμβάνουν το τάι τσι, τη γιόγκα ή ακόμη και το να στεκόμαστε στο ένα πόδι για περίπου 30 δευτερόλεπτα ενώ βουρτσίζουμε τα δόντια μας .

Όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ιδανικές και για τους νεότερους ανθρώπους, λένε οι ειδικοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οστική μάζα κορυφώνεται στα 25 με 30 μας και αρχίζει σιγά σιγά να μειώνεται γύρω στην ηλικία των 40 ετών.

«Στα 59 μου, νιώθω δυνατότερη παρά ποτέ χάρη σε μια ρουτίνα γυμναστικής», λέει με τη σειρά της στο Woman’s Health η Ελεν Μέρεντιθ, σε μια εξομολόγηση αλλαγής τρόπου ζωής που έγινε χάρη στην Τζόαν ΜακΝτόναλντ, 79χρονη δημιουργό «περιεχομένου» γυμναστικής και στις αναρτήσεις της στα social media. Η ίδια που ήταν μια ένθερμη οπαδός του jogging, αντιλήφθηκε ότι «το τρέξιμο δεν ήταν το καλύτερο για το σώμα μου, αλλά η προπόνηση αντιστάσεων έμοιαζε να είναι το κλειδί για να μείνω δυνατή μια ζωή». Και συνεχίζει: «Τώρα, στα 59 μου, ο κύριος στόχος μου είναι να συνεχίσω να ενδυναμώνω ολόκληρο το σώμα μου».

Και καταλήγει: Πέτυχα τον … μετασχηματισμό μου χάρη σε αυτούς τους τρεις παράγοντες:

1. Εκοψα το αλκοόλ και τα επεξεργασμένο σνακ

2. Αξιοποίησα τη δύναμη μιας υποστηρικτικής κοινότητας

3. Ανακάλυψα ξανά τον εαυτό μου μέσω της προπόνησης δύναμης

Κι η Μπαλντασάρο με τη σειρά της, αφού είδε πώς η προπόνηση δύναμης βελτίωσε τη ζωή της, τώρα πια μας συμβουλεύει: «Μην περιμένετε. Ξεκινήστε».

Με πληροφορίες από: Independent , womenshealthmag.com

