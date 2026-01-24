Όταν είμαστε νέοι, συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι η αντοχή, η δύναμη και η ενέργειά μας θα παραμείνουν ίδιες για πάντα. Το σώμα μας ανταποκρίνεται εύκολα, ανακάμπτει γρήγορα και μας δίνει την αίσθηση ότι τα όριά του είναι ανεξάντλητα.

Ωστόσο, η φυσική εξέλιξη της ζωής έχει διαφορετικά σχέδια. Με το πέρασμα των χρόνων, η δύναμη και η φυσική μας κατάσταση αρχίζουν σταδιακά να φθίνουν μια διαδικασία απολύτως φυσιολογική, και αναπόφευκτα ανεξέλεγκτη.

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να φροντίζουμε το σώμα μας από νωρίς, ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε δραστήριοι, λειτουργικοί και υγιείς και στο μέλλον, όσο κι αν μεγαλώνουμε.

Τι δείχνει λοιπόν μια εκτεταμένη επιστημονική έρευνα για το πότε ξεκινά αυτή η φθορά και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τη καθυστερήσουμε, διατηρώντας την ποιότητα ζωής μας σε υψηλά επίπεδα;

Μια μακροχρόνια σουηδική μελέτη διάρκειας 47 ετών ρίχνει φως στο πότε ξεκινά η μείωση της δύναμης, της αντοχής και της φυσικής κατάστασης στους ενήλικες και τα ευρήματα προκαλούν έκπληξη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Σουηδία και παρουσιάστηκε το 2026, ενώ δημοσιεύτηκε και στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

istock

Η ηλικία-κλειδί που ξεκινά η πτώση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η σταδιακή μείωση της φυσικής απόδοσης αρχίζει γύρω στα 35 έτη, ανεξάρτητα από το πόσο γυμνασμένο ήταν το άτομο νωρίτερα. Από εκεί και έπειτα, η φθορά εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά, ενώ επιταχύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η μελέτη παρακολούθησε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16 έως 63 ετών, επιλεγμένους τυχαία, για σχεδόν πέντε δεκαετίες κάτι εξαιρετικά σπάνιο για επιστημονικά δεδομένα τέτοιου τύπου.

Τα καλά νέα: δεν είναι ποτέ αργά

Παρά τη φυσική φθορά, οι ερευνητές εντόπισαν ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρημα:

όσοι ξεκίνησαν συστηματική άσκηση ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, κατάφεραν να βελτιώσουν τη φυσική τους ικανότητα έως και 10%.

Όπως επισημαίνεται, η άσκηση:

επιβραδύνει την απώλεια δύναμης και αντοχής

μπορεί να αυξήσει τη φυσική απόδοση κατά 5–10%

δεν αναστρέφει πλήρως τη φθορά, αλλά τη καθυστερεί ουσιαστικά



Κάθε μορφή κίνησης μετράει

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε είδος άσκησης έχει αξία, είτε πρόκειται για: περπάτημα, κολύμβηση,ποδηλασία, γιόγκα ή πιλάτες, προπόνηση με βάρη.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η κίνηση ωφελεί το σώμα σε κάθε ηλικία, ακόμα κι αν ξεκινήσει κανείς αργά.

istock



Η έρευνα συνεχίζεται

Η μελέτη παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι συμμετέχοντες θα επανεξεταστούν όταν φτάσουν την ηλικία των 68 ετών. Παράλληλα, οι επιστήμονες θα αναλύσουν πιο βαθιά παράγοντες τρόπου ζωής, γενική υγεία και βιολογικές διεργασίες που επηρεάζουν τη γήρανση.

Σε μια άλλη έρευνα του Harvard Health, αναφέρεται πώς η μυϊκή μάζα και η δύναμη τείνουν να μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου ένα φαινόμενο που ονομάζεται σαρκοπενία αρχίζοντας περίπου από τα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής και αυξάνοντας με την ηλικία. Συχνά η μειωμένη μυϊκή μάζα και δύναμη επηρεάζουν καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας.

Η ίδια πηγή του Harvard Health αναφέρει ότι η αερόβια ικανότητα μειώνεται περίπου κατά 10% ανά δεκαετία μετά τα 30, ενώ η ικανότητα του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος να μεταφέρει οξυγόνο μειώνεται επίσης σταδιακά, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική φυσική απόδοση.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς φροντίζοντας το σώμα μας σήμερα, επενδύουμε ουσιαστικά σε ένα πιο ενεργό, υγιές και ανεξάρτητο αύριο.

Με πληροφορίες από pubmed, news.ki.se και Harvard Health