Τη σοκολάτα τη λατρεύουμε σχεδόν όλοι. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές τη βάζουμε στο μυαλό μας στην κατηγορία των «απαγορευμένων» απολαύσεων, κάτι που συνδέεται με ενοχές και τύψεις.

Η αλήθεια, όμως, είναι πιο σύνθετη. Όταν καταναλώνεται με μέτρο και στη σωστή μορφή, η σοκολάτα και ειδικά η μαύρη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία μας, πέρα από την απόλαυση. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα έρχονται μάλιστα να ενισχύσουν αυτή την εικόνα, συνδέοντάς τη ακόμη και με την επιβράδυνση της γήρανσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του King’s College London που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging-US, η μαύρη σοκολάτα ξεχωρίζει λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε θεοβρωμίνη, μια φυσική ουσία του κακάο που φαίνεται να συνδέεται με τη μακροζωία.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 509 γυναίκες διδύμους, τόσο μονοζυγωτικές (πανομοιότυπες) όσο και διζυγωτικές, εξετάζοντας τη διατροφή τους και το μεταβολικό τους προφίλ. Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκαν μεταβολίτες που προέρχονται από το κακάο και τον καφέ, όπως η θεοβρωμίνη, η καφεΐνη, η παραξανθίνη, η 7-μεθυλοξανθίνη και η θεανίνη.

Από όλους τους παραπάνω, η θεοβρωμίνη εμφάνισε τη ισχυρότερη συσχέτιση με αυξημένο προσδόκιμο ζωής και «νεότερη» επιγενετική ηλικία.



Θεοβρωμίνη και επιβράδυνση της γήρανσης

Η μελέτη επικεντρώνεται στην έννοια της επιγενετικής, δηλαδή στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν το πότε τα γονίδια «ενεργοποιούνται» ή «απενεργοποιούνται». Αυτές οι αλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της γήρανσης.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «επιγενετικά ρολόγια», τα οποία μπορούν να εκτιμήσουν:

τη βιολογική ηλικία

τον ρυθμό γήρανσης

δείκτες όπως το μήκος των τελομερών

Με βάση αυτά τα εργαλεία, διαπιστώθηκε ότι η θεοβρωμίνη σχετίζεται με πιο αργή γήρανση σε μοριακό επίπεδο.



Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεοβρωμίνη μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για καπνιστές, ειδικά όταν συνδυάζεται με διακοπή του καπνίσματος, βελτιώνοντας τη λεγόμενη επιγενετική ηλικία.

Η ουσία αυτή φαίνεται επίσης να ενισχύει τη δράση των φλαβανόλων, φυτικών ενώσεων του κακάο που συνδέονται με την υγεία των αγγείων.

Η έρευνα δεν λέει ακόμα ότι η σοκολάτα καθ’ εαυτή επιβραδύνει τη γήρανση

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, παρότι η συσχέτιση είναι ενδιαφέρουσα, δεν αποδεικνύεται αιτιώδης σχέση μεταξύ κατανάλωσης σοκολάτας και επιβράδυνσης της γήρανσης. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς οι αλλαγές στα επίπεδα θεοβρωμίνης (π.χ. από περισσότερη ή λιγότερη σοκολάτα) επηρεάζουν τη συνολική υγεία.

Η θεοβρωμίνη έχει και άλλες πιθανές ωφέλειες

Στο επιστημονικό περιοδικό sci.news αναφέρεται πως εκτός από τον πιθανό ρόλο της στην επιβράδυνση της γήρανσης, η θεοβρωμίνη θεωρείται ότι ισορροπεί επίσης ουσίες στον οργανισμό που σχετίζονται με την κυκλοφορία του αίματος και την υγεία των αγγείων, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να συνδυάζεται με τα γνωστά καρδιοπροστατευτικά οφέλη της μαύρης σοκολάτας (όπως τα φλαβανόλια).

Με πληροφορίες από Aging-US, sci.news και sciencedaily.com

