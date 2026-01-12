Η αλλαγή στα μαλλιά είναι συχνά η πιο άμεση και αποτελεσματική ανανέωση της εικόνας μας. Όμως, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι ένα κούρεμα στις αφίσες του κομμωτηρίου ή στα social media, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ταιριάξει σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, ισορροπημένο και μας κολακεύει πραγματικά, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ορισμένους βασικούς παράγοντες με σημαντικότερο το σχήμα του προσώπου μας.

Με τη βοήθεια συμβουλών από επαγγελματίες hairstylists και οδηγούς ομορφιάς, συγκεντρώνουμε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για να διαλέξουμε το κούρεμα που μας ταιριάζει πραγματικά.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα στο άρθρο του realsimple.com προτείνεται πως:

Αν έχουμε στρογγυλό πρόσωπο

Το στρογγυλό πρόσωπο χαρακτηρίζεται από απαλές καμπύλες και έλλειψη έντονων γωνιών. Όπως εξηγεί ο hairstylist Τζέικομπ Σιριάνο, στόχος μας είναι να προσθέσουμε δομή και ύψος.

Μας ταιριάζουν ιδιαίτερα:

Μακριές φιλαριστές γραμμές

Lob (μακρύ καρέ)

Ασύμμετρα ή γωνιώδη καρέ

Advertisement

Αφέλειες στο πλάι

Shag κουρέματα

Butterfly cut

Advertisement

Το butterfly cut προσθέτει όγκο στην κορυφή και κίνηση στις άκρες, ενώ προσαρμόζεται εύκολα στο πρόσωπο ώστε να τονίζει ή να «μαλακώνει» τα χαρακτηριστικά.

Αν έχουμε πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς

Το πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς έχει πιο φαρδύ μέτωπο και ζυγωματικά, που καταλήγουν σε στενό πηγούνι. Συχνά εμφανίζεται και widow’s peak.

Advertisement

Η Κίμπερλι Γκέλντνερ προτείνει στο άρθρο του realsimple.com, κουρέματα που προσθέτουν όγκο χαμηλά.

Μας κολακεύουν:

Αποστάσεις γύρω από το πρόσωπο

Advertisement

Curtain ή πλαϊνές αφέλειες

Advertisement

Pixie με φιλάρισμα

Shag μέχρι τους ώμους

Μακριές στρώσεις

Advertisement

Lob ή καρέ στο ύψος του πηγουνιού

Blunt bob με σωστό styling

Οι αφέλειες δημιουργούν ισορροπία και απαλότητα, ενώ αναδεικνύουν τα μάτια.

Το Blog του bohosalon.ae τονίζει

Αν έχουμε τετράγωνο πρόσωπο

Τα τετράγωνα πρόσωπα έχουν έντονη γνάθο και ευανάγνωστες γωνίες, οπότε το styling που θέλουμε να δημιουργεί κίνηση και ροή αντί να τονίζει τις γραμμές.

Τα waves και οι αποστάσεις που ξεκινούν λίγο κάτω από το πηγούνι «σπάνε» τις γωνίες και δημιουργούν την αίσθηση πιο απαλών περιγραμμάτων.

Πλάγιες αφέλειες ή ρευστές υφές γύρω από το πρόσωπο επίσης βοηθούν στην οπτική ισορροπία.

Αν έχουμε οβάλ πρόσωπο

Τα οβάλ πρόσωπα θεωρούνται από τους hairstylists τα πιο «εύκολα» όσον αφορά το styling, επειδή οι αναλογίες τους είναι φυσικά ισορροπημένες. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα κουρέματα λειτουργούν καλά από pixie και schoon lob μέχρι μακριά, απαλά κύματα.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι αξίζει να δοκιμάσουμε κουρέματα με υφή ή αποστάσεις ώστε να αναδεικνύονται τα οστά του προσώπου χωρίς να καλύπτεται η φυσική συμμετρία.

Ο ρόλος των αποστάσεων και των αφέλειων

Στο άρθρο του womanandhomemagazine αναφέρεται μια γενική συμβουλή των ειδικών οι οποίοι τονίζουν ότι τα φιλαρίσματα και τα layers (αποστάσεις) είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο styling γιατί:

Δίνουν κίνηση και ύψος στα μαλλιά.

Μπορούν να εξισορροπήσουν έντονες γωνίες σε τετράγωνα ή ρόμβου τύπου πρόσωπα.

Προσφέρουν έμφαση σε ζυγωματικά ή μάτια όταν ξεκινούν γύρω από το πρόσωπο.

Τα φιλαρίσματα και οι αποστάσεις βοηθούν να δημιουργηθεί οπτική ισορροπία ανάλογα με το σχήμα του προσώπου.



Πέρα από το σχήμα του προσώπου, η υφή των μαλλιών (ίσιο, κυματιστό, σγουρό) και ο τρόπος ζωής μας επηρεάζουν το ποια κουρέματα είναι πρακτικά και όμορφα για εμάς. Ένα κούρεμα που δουλεύει με τη φυσική κίνηση των μαλλιών μας θα φαίνεται καλύτερο και με λιγότερο styling.

Με πληροφορίες από realsimple.com ,bohosalon.ae και womanandhomemagazine