Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ψυχολόγος Φρανκ ΜακΆντριου επισημαίνει ότι η επιθυμία επανασύνδεσης με παλιούς φίλους πηγάζει από την ανάγκη μας να ανακαλέσουμε πτυχές του παλιού μας εαυτού και να βιώσουμε πληρότητα.

Παρά την επιθυμία αυτή, πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι διστάζουν να προσεγγίσουν παλιούς γνωστούς λόγω αβεβαιότητας για την ανταπόκριση του παραλήπτη.

Η επικοινωνία μετά από χρόνια ενέχει τον κίνδυνο αμηχανίας, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν και οι προσωπικές τους διαδρομές συχνά αποκλίνουν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

Η επιτυχής επανασύνδεση απαιτεί την προθυμία και των δύο πλευρών να γνωρίσουν εκ νέου ο ένας τον άλλον, ξεπερνώντας τις παρελθοντικές αναμνήσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας παλιός συμμαθητής, ένας φίλος από τα φοιτητικά χρόνια, ένας άνθρωπος με τον οποίο κάποτε μοιραζόμασταν σχεδόν τα πάντα. Μπορεί να έχουν περάσει δεκαετίες από την τελευταία μας συνάντηση, κι όμως, κάποια στιγμή αναρωτιόμαστε πώς είναι σήμερα, πού τον οδήγησε η ζωή και αν θα είχε νόημα να ξαναβρεθούμε. Συχνά, ωστόσο, η σκέψη δεν γίνεται ποτέ πράξη.

Γιατί διστάζουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που κάποτε γνωρίζαμε τόσο καλά;

Advertisement

Advertisement

Ο ψυχολόγος Φρανκ ΜακΆντριου, σε άρθρο του στο Psychology Today, εξετάζει τα διαφορετικά κίνητρα που μας ωθούν να αναζητήσουμε παλιούς φίλους, αλλά και τις επιφυλάξεις που συνοδεύουν μια τέτοια απόφαση.

Αναζητούμε έναν φίλο ή τον παλιό μας εαυτό;

Το πρώτο και πιο προφανές κίνητρο είναι η γνήσια επιθυμία να μάθουμε νέα ενός ανθρώπου που υπήρξε σημαντικός στη ζωή μας. Η φιλία μπορεί να ατόνησε εξαιτίας της απόστασης, των οικογενειακών υποχρεώσεων ή της καθημερινότητας, χωρίς να έχει χαθεί η συναισθηματική της αξία.

Υπάρχει, όμως, και μια βαθύτερη ανάγκη. Οι άνθρωποι που μας γνώρισαν στα νεανικά μας χρόνια διατηρούν αναμνήσεις από μια εκδοχή του εαυτού μας που οι σημερινοί μας φίλοι ενδεχομένως αγνοούν. Η επανασύνδεση μαζί τους μπορεί να μας φέρει ξανά σε επαφή με παλιές φιλοδοξίες, εμπειρίες και συναισθήματα.

Ο ΜακΆντριου επικαλείται επίσης τη θεωρία του ψυχολόγου Έρικ Έρικσον, σύμφωνα με την οποία, στην τρίτη ηλικία, οι άνθρωποι αναλογίζονται τη διαδρομή της ζωής τους, αναζητώντας ένα αίσθημα πληρότητας και συμφιλίωσης με το παρελθόν. Οι παλιοί φίλοι λειτουργούν τότε ως σημεία αναφοράς: άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε μια κοινή αφετηρία, αλλά ακολουθήσαμε διαφορετικούς δρόμους.

Γιατί μας φοβίζει το πρώτο μήνυμα;

Advertisement

Ο δισταγμός δεν είναι απλά προσωπική ιδιορρυθμία. Μελέτη των ψυχολόγων Λάρα Άκνιν και Τζίλιαν Σάντστρομ, που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Communications Psychology, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι εμφανίζονται απροσδόκητα απρόθυμοι να προσεγγίσουν παλιούς φίλους.

Σε δύο από τα πειράματα, λιγότεροι από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων έστειλαν μήνυμα, παρότι επιθυμούσαν την επανασύνδεση και πίστευαν ότι ο παραλήπτης θα χαιρόταν να ακούσει νέα τους.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι, με το πέρασμα του χρόνου, ακόμη και ένας άλλοτε στενός φίλος μπορεί να μας φαίνεται σχεδόν ξένος. Αναρωτιόμαστε τι θα πούμε, αν η επικοινωνία θα είναι αμήχανη ή αν η επιθυμία μας είναι αμοιβαία.

Advertisement

Όταν η νοσταλγία συναντά την πραγματικότητα

Η επανασύνδεση, πάντως, δεν εγγυάται την αναβίωση μιας φιλίας. Οι άνθρωποι αλλάζουν, αποκτούν διαφορετικές αντιλήψεις και προτεραιότητες, ενώ παλιές παρεξηγήσεις μπορεί να παραμένουν ανεπίλυτες.

Ο ΜακΆντριου επισημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία όταν οι δύο άνθρωποι έχουν διανύσει πολύ διαφορετικές προσωπικές διαδρομές. Μια προσέγγιση με αγαθές προθέσεις μπορεί, άθελά μας, να εκληφθεί ως επίδειξη επιτυχίας ή ως έκφραση οίκτου.

Advertisement

Ίσως τελικά, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να ξαναβρούμε τη φιλία που αφήσαμε πίσω μας, αλλά αν είμαστε πρόθυμοι να γνωρίσουμε εκ νέου τον άνθρωπο που βρίσκεται σήμερα απέναντί μας.

Με πληροφορίες από Psychology Today, Communications Psychology

Advertisement

Advertisement