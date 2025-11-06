Ο γαστρεντερολόγος του Harvard, δρ. Saurabh Sethi αναλύει τα οφέλη του σκέτου καφέ δηλ. χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Όπως σημειώνει, «η ζάχαρη στον καφέ δεν προσθέτει μόνο περιττές θερμίδες και αλλοιώνει το άρωμα του ροφήματος, αλλά ενισχύει και τη συστηματική φλεγμονή στον οργανισμό».

Η χρόνια φλεγμονή, όπως εξηγεί, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικό σύνδρομο και διαβήτη τύπου 2.

Η πρώτη και πιο απλή λύση είναι να επιλέξετε καφέ υψηλής ποιότητας. Ένας σωστά εκχυλισμένος espresso ή φίλτρου δεν χρειάζεται διόρθωση.

Αν θέλετε πιο απαλή γεύση, «προσθέστε λίγο φρέσκο αγελαδινό γάλα, το οποίο είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά και θρεπτικά στοιχεία», προτείνει ο Sethi. Έτσι, ο καφές μετατρέπεται σε ένα πλήρες ρόφημα.

Για όσους δεν μπορούν χωρίς μια γλυκιά πινελιά, ο γιατρός προειδοποιεί ωστόσο:

«Αποφύγετε τα γλυκαντικά με ερυθριτόλη, καθώς ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιδράσεις στον μεταβολισμό». Προτιμήστε πιο φυσικές επιλογές ή, ακόμη καλύτερα, συνηθίστε τη γεύση του καφέ όπως είναι.

Επίσης, αν δεν έχετε δοκιμάσει καφέ με λίγη κανέλα, ίσως ήρθε η ώρα. Εκτός από το πλούσιο άρωμα, η κανέλα βοηθά στην επιτάχυνση του μεταβολισμού, ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ενισχύει τη συγκέντρωση. Ένας καφές με κανέλα πριν την προπόνηση λειτουργεί ως φυσικό διεγερτικό, πιο αποτελεσματικό από την κλασική γλυκιά εκδοχή.