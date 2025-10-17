Η Κέλλυ Σάρα, 31 ετών, συνήθιζε να κάνει «μαθηματικά γονιμότητας» στα ραντεβού, νιώθοντας πίεση να παντρευτεί και να κάνει παιδιά μέχρι τα 30. Πλέον απορρίπτει αυτή την προσδοκία, ζει μια ζωή που την ικανοποιεί και δεν σκοπεύει να συμβιβαστεί με λάθος σύντροφο — αν και αναγνωρίζει ότι το βιολογικό ρολόι παραμένει περιοριστικός παράγοντας.

Η ιδέα ότι η γονιμότητα των γυναικών πέφτει απότομα στα 35 έχει μετριαστεί χάρη στην ιατρική πρόοδο και στις πολιτισμικές αλλαγές, όμως η βιολογική πραγματικότητα παραμένει. Αυτό συχνά προκαλεί άγχος στα ραντεβού και οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις.

Advertisement

Advertisement

Η Λύδια Ντεσνουά, 41 ετών, παραδέχεται ότι έμενε σε λάθος σχέσεις λόγω του φόβου του χρόνου. Η ψυχολόγος Λόρι Χάσμπαντ αναφέρει ότι πολλές γυναίκες οδηγούνται σε “σχέσεις-πανικού”, ενώ άλλες περιμένουν παθητικά το «παραμύθι». Οι θεραπεύτριες Χάσμπαντ και Κέλσι Γουόντερλιν τονίζουν τη σημασία του «στρατηγικού dating» να γνωρίζεις τι θέλεις, να μη συμβιβάζεσαι σε βασικές αξίες και να διατηρείς αυτοπεποίθηση.

Η ψυχοθεραπεύτρια Μπεθ Γκουλότα προτείνει διάλειμμα και ανασυγκρότηση αντί για συνεχή και εξαντλητική χρήση εφαρμογών γνωριμιών, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να εκτιμούν όσα έχουν και να μειώνουν το ποσοστό σύγκρισης με τους άλλους.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων προσφέρει ένα περιθώριο χρόνου, αλλά έχει υψηλό κόστος και καμία εγγύηση. Η Λύδια κατέψυξε ωάρια στα 35 και έγινε μητέρα μόνη στα 39, δηλώνοντας ευτυχισμένη. Η Κέλλυ έκανε το ίδιο και πλέον συζητά ανοιχτά για τη γονιμότητα στα ραντεβού, γεγονός που τη βοήθησε να μειώσει την πίεση και να σταματήσει «τα μαθηματικά γονιμότητας» στο κεφάλι της.

Με πληροφορίες από: nytimes.com