Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε ψάρι στη γάστρα με πιπεριές Φλωρίνης και κέρατο.

Θα προσθέσουμε σκόρδο σε φετάκια, μαϊντανό και ντοματάκια ψιλοκομμένα, πάπρικα και τριμμένη φρυγανιά.

Για γλυκό, cobbler μήλου σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια.

Καλή όρεξη.

Ψάρι στη γάστρα με πιπεριές

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 40′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 30′

Υλικά

1 μεγάλο ψάρι, βάρους 2 κιλών (φαγκρί, συναγρίδα, μαγιάτικο), ή 6 χοντρές φέτες ψαριού

6 πιπεριές κέρατο, ψιλοκομμένες

6 πιπεριές Φλωρίνης, ψιλοκομμένες

5-6 σκελίδες σκόρδο, σε φετάκια

1 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

400 γρ. (1 κονσέρβα) ντοματάκια ψιλοκομμένα, με τους χυμούς τους

3-4 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

1 κοφτή κ.σ. πάπρικα

200 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 150°C.

Καθαρίζουμε το ψάρι από λέπια και εντόσθια, το πλένουμε και το στραγγίζουμε καλά. Χαράσσουμε τον κορμό του σε φέτες-μερίδες, χωρίς να τις αποκόψουμε μέχρι κάτω.

Σε ένα μπολ βάζουμε τις πιπεριές, τα σκόρδα, τον μαϊντανό, την ντομάτα, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε με τα χέρια μας, τρίβοντας καλά τις πιπεριές για να μαλακώσουν από το αλάτι.

Απλώνουμε το μείγμα στη γάστρα ή σε ένα ευρύχωρο ταψί και από πάνω ακουμπάμε το ψάρι, προσεκτικά για να μην κοπούν οι φέτες του. Αν χρησιμοποιήσουμε φέτες ψαριού, τις στερεώνουμε όρθιες κολλητά τη μία δίπλα στην άλλη.

Ραντίζουμε τις πιπεριές με το περισσότερο από το ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνουμε το ψάρι, ρίχνοντας και στις χαρακιές του και το πασπαλίζουμε με την τριμμένη φρυγανιά, για να κάνει ωραία κρούστα στο ψήσιμο. Αλείφουμε με λάδι καλά όλο το ψάρι, ώστε να κολλήσει πάνω του η φρυγανιά, και στη συνέχεια το ραντίζουμε και αυτό με το υπόλοιπο λάδι και το πασπαλίζουμε με το κοκκινοπίπερο. Τέλος, περιχύνουμε τις πιπεριές με 300 ml ζεστό νερό.

Σκεπάζουμε το ταψί (αν δεν έχουμε γάστρα) με λαδόκολλα και μετά σφιχτά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για περίπου 1 1⁄2 ώρα, μέχρι να μαλακώσει καλά το ψάρι. Αν χρειάζεται, ξανασκεπάζουμε το ταψί και ψήνουμε για λίγο ακόμη. Τα τελευταία 10′-15′ ξεσκεπάζουμε το ταψί, για να ροδίσει ωραία το ψάρι και να κάνει κρούστα η φρυγανιά.

Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό, όχι όμως καυτό.

Tip

Το σημαντικό είναι να ψηθεί το ψάρι σε χαμηλή φωτιά, για να παραμείνει ζουμερό και να μαλακώσουν οι πιπεριές, που γίνονται τελικά σαν σάλτσα.

Το ψήσιμο γίνεται σε μεγάλη πήλινη γάστρα, καλά κλεισμένη. Μπορούμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε ανάλογο σκεύος, αρκετά μεγάλο όμως για να χωρέσει όλα τα υλικά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #226» σε συνταγή Μαρίας Μασιακού-Αναγνώστου.

Cobbler μήλου

iStock

Μερίδες: 8

Προετοιμασία: 45′

Ψήσιμο: 45′

Υλικά

για τη γέμιση

2 μήλα Στάρκινγκ (π.χ. Πηλίου), ξεφλουδισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε φέτες πάχους 0,5 εκ.

2 μήλα ποικιλίας Γκαλά, ξεφλουδισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε φέτες 0,5 εκ.

50 γρ. ζάχαρη καστανή, κρυσταλλική

2 κ.σ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

3 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 1⁄2 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1/4 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

1/4 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

λίγο βούτυρο αγελαδινό, μαλακωμένο, για το ταψάκι

για την επικάλυψη

130 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/4 κ.γ. αλάτι

100 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

150 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

6 κ.σ. βούτυρο αγελαδινό, λιωμένο

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

παγωτό βανίλια, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C (με αέρα) ή στους 175°C (με αντιστάσεις). Αλείφουμε με βούτυρο ένα ορθογώνιο ταψάκι με διαστάσεις περίπου 20 × 15 εκ.

για τη γέμιση

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα κομμένα μήλα, τα δύο είδη ζάχαρης, το αλεύρι, τον χυμό και τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να αναμειχθούν, και τα μήλα να καλυφθούν από τα υπόλοιπα υλικά. Μεταφέρουμε το μείγμα στο έτοιμο ταψί.

για την επικάλυψη

Σε ένα μέτριο μπολ χτυπάμε με το σύρμα το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και τη βανίλια και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τη γέμιση με τα μήλα, προσπαθώντας να τα καλύψουμε όσο καλύτερα γίνεται.

Ψήνουμε για 40′-45′, μέχρι να γίνει η επικάλυψη χρυσαφένια και τα υγρά από τη γέμιση να σιγοκοχλάζουν στις άκρες.

Βγάζουμε το γλυκό από τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει για 15′ και το σερβίρουμε ζεστό, ιδανικά με παγωτό βανίλια.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #60»