Νέα μακροχρόνια επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με το Cnn.gr δείχνει ότι οι άνδρες εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου αρκετά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες, ξεκινώντας περίπου από την ηλικία των 35 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνδρες φτάνουν σε κλινικά σημαντικά επίπεδα καρδιαγγειακής νόσου περίπου επτά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι, αν και η νόσος δεν εμφανίζεται ξαφνικά, ο κίνδυνος αρχίζει να αυξάνεται από νωρίς, ακόμη και στα 30 ή 40 έτη. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ιατρικού ελέγχου από τη νεαρή ενήλικη ζωή.

Ένα από τα βασικά ευρήματα ήταν ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 30, ο κίνδυνος για άνδρες και γυναίκες ήταν παρόμοιος. Όμως γύρω στα 35, ο κίνδυνος για τους άνδρες άρχισε να αυξάνεται περισσότερο.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από το πρόγραμμα CARDIA, το οποίο ξεκίνησε το 1985-1986 και περιλάμβανε υγιή άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών χωρίς καρδιαγγειακή νόσο. Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε τακτικές εξετάσεις και ερωτηματολόγια. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 227 άνδρες και 160 γυναίκες εμφάνισαν κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο.

«Το χάσμα των 10 ετών είναι ένα συχνά αναφερόμενο στατιστικό στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο οι άνδρες αναπτύσσουν καρδιακές παθήσεις περίπου 10 χρόνια πριν από τις γυναίκες. Μεγάλο μέρος της αρχικής έρευνας σχετικά με αυτό εξέτασε συγκεκριμένα τη στεφανιαία νόσο, έναν υποτύπο καρδιαγγειακής νόσου», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Αλέξα Φρίντμαν, επίκουρη καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο.

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε στη στεφανιαία νόσο (σ.σ. μια κατάσταση όπου οι αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα και οξυγόνο στενεύουν ή μπλοκάρονται λόγω συσσώρευσης λιπαρών ουσιών). Εκεί επιβεβαιώθηκε το γνωστό «χάσμα των 10 ετών», αφού οι γυναίκες εμφάνισαν παρόμοια ποσοστά περίπου μια δεκαετία αργότερα από τους άνδρες. Αντίθετα, στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου δεν βρέθηκαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Μέχρι την ηλικία των 50 ετών περίπου, το 5% των ανδρών είχαν αναπτύξει καρδιαγγειακή νόσο — σχεδόν επτά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες, οι οποίες έφτασαν στο ίδιο επίπεδο γύρω στην ηλικία των 57 ετών.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η διαφορά αυτή δεν εξηγείται πλήρως από κλασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση ή το κάπνισμα. Πιθανό ρόλο παίζουν και βιολογικοί ή κοινωνικοί παράγοντες. Για τις γυναίκες, ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά μετά την εμμηνόπαυση, καθώς τα οιστρογόνα θεωρείται ότι προσφέρουν κάποια προστασία νωρίτερα. Τέλος, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να παρακολουθούν την καρδιαγγειακή τους υγεία από νωρίς, ελέγχοντας την πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο, υιοθετώντας υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και καλό ύπνο.

Η μελέτη έρχεται καθώς οι καρδιαγγειακές κατευθυντήριες γραμμές στρέφονται σιγά σιγά προς την έγκαιρη αξιολόγηση του κινδύνου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία είναι θεμιτό στους κλινικούς γιατρούς να εκτιμούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ξεκινώντας από την ηλικία των 30 ετών, αντί για τα 40, μια κίνηση που, σύμφωνα με την Φρίντμαν, υποστηρίζεται από τα ευρήματά τους.

«Οι νέοι άνδρες είναι πολύ λιγότερο πιθανό να δουν έναν γιατρό για τακτική φροντίδα στα μέσα της δεκαετίας των 30 και 40 τους, επομένως η αύξηση των επισκέψεων προληπτικής φροντίδας, ιδιαίτερα για τους νέους άνδρες, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να προωθήσουμε την υγεία της καρδιάς και να μειώσουμε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων», καταλήγει η Φρίντμαν.

Με πληροφορίες από: Cnn.gr , Journal of the American Heart Association και Αhajournals.org