Περίπου το 90% των καρκίνων εξακολουθεί να επηρεάζει άτομα άνω των 50 ετών. Ωστόσο, ο δρ. Γίρι Κούμπες, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος και ιατρικός διευθυντής στο Κέντρο Θεραπείας Πρωτονίων στην Πράγα, δηλώνει, σύμφωνα με άρθρο της HuffPostUK: «Βλέπουμε πολύ περισσότερους νεότερους ασθενείς από ό,τι θα περιμέναμε πριν από μια δεκαετία.

Για τον ίδιο, «το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι οι καρκίνοι εμφανίζονται νωρίτερα – είναι ότι τα συμπτώματα είναι συχνά ανεπαίσθητα και πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι ο καρκίνος είναι κάτι που θα μπορούσε να τους επηρεάσει σε αυτή την ηλικία».

Ποια συμπτώματα, λοιπόν, πρέπει να ελέγχουν τα άτομα κάτω των 50 ετών;

Ο δρ. Κούμπες λέει ότι «οι επίμονες αλλαγές είναι αυτές που έχουν σημασία».

Προσθέτει ότι συχνά, η επιμονή μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη σοβαρότητα: «Αν κάτι διαρκεί εβδομάδες αντί για ημέρες, αξίζει προσοχής».

Ο ίδιος προειδοποιεί να προσέχουμε για:

Επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Συνεχιζόμενη κόπωση που δεν βελτιώνεται με την ανάπαυση

Όγκοι ή πρήξιμο που δεν υποχωρούν

Συχνοί πονοκέφαλοι ή νευρολογικές αλλαγές

Ασυνήθιστη αιμορραγία ή πόνος που επιμένει.

Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο, «πολλοί πρώιμοι καρκίνοι είναι ανώδυνοι. Η αναμονή για τον πόνο πριν δράσουν είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι».

Ισως η «δραματική» αλλαγή του τρόπου ζωής «ευθύνεται» για την εμφάνιση καρκίνων σε νεαότερες ηλικίες σύμφωνα πάντα με τον ίδιο.

«Η καθιστική συμπεριφορά, ο κακός ύπνος, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, η παχυσαρκία και η χρόνια φλεγμονή μελετώνται ως πιθανοί παράγοντες», εξηγεί.

«Όταν οι καρκίνοι ανιχνεύονται έγκαιρα, η θεραπεία είναι συνήθως απλούστερη, πιο αποτελεσματική και πολύ λιγότερο διαταράσσει την ποιότητα ζωής… αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νεότερους ασθενείς που έχουν δεκαετίες ζωής μπροστά τους».

Τι πρέπει να κάνουμε αν νομίζουμε ότι έχουμε ένα από αυτά τα συμπτώματα;

Ο δρ. Κούμπες λέει ότι είναι καλή ιδέα να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας αν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.

«…. Η προληπτική δράση δεν είναι υπερβολική. Η έγκαιρη δράση σώζει ζωές», λέει.

Άλλωστε, όπως προσθέτει, η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί: «Ο καρκίνος δεν είναι πλέον απλώς μια ασθένεια των ηλικιωμένων – αλλά η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν ποτέ καλύτερα».

Στο «κάδρο» και οι καρδιαγγειακοί νόσοι σε νεαρότερες ηλικίες

Νέα μακροχρόνια επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με το Cnn.com δείχνει ότι οι άνδρες εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου αρκετά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες, ξεκινώντας περίπου από την ηλικία των 35 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνδρες φτάνουν σε κλινικά σημαντικά επίπεδα καρδιαγγειακής νόσου περίπου επτά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι, αν και η νόσος δεν εμφανίζεται ξαφνικά, ο κίνδυνος αρχίζει να αυξάνεται από νωρίς, ακόμη και στα 30 ή 40 έτη. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ιατρικού ελέγχου από τη νεαρή ενήλικη ζωή.

Μες πληροφορίες από: HuffPost UK , Cnn.com