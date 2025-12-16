Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την υγεία μας με πολλούς τρόπους, λέει ο Ντένιελ Μ. Ντέιβις, που ηγείται των βιοεπιστημών στο Imperial College του Λονδίνου στον Guardian και συγγραφέας του βιβλίου Self Defence: Davis: A Myth-Busting Guide to Immune Health. Ο ίδιος «ρίχνει το βάρος» της ευθύνης στη λαϊκή πεποίθηση για τις δυνάμεις της βιταμίνης C κατά του κρυολογήματος που διατηρείται για περισσότερα από 50 χρόνια, «σχεδόν αποκλειστικά λόγω της ευαγγελικής άποψης ενός ανθρώπου: του Λάινους Πόλινγκ».

Λάινους Πόλινγκ, ένας από τους χημικούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στον 20ό αιώνα

Νικητής επί 2 του βραβείου Νόμπελ και ένας από τους χημικούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στον 20ό αιώνα, ο Πόλινγκ συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση των βιταμινών. Ωστόσο, υπερέβαλε τα οφέλη της βιταμίνης C. Το βιβλίο του Pauling «Vitamin C and the Common Cold» του 1970 έγινε μπεστ σέλερ, εξηγεί ο Ντέιβις.

Ενώ η συμπληρωματική χορήγηση μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια των συμπτωμάτων, η επίδραση είναι μέτρια

Στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης C είναι εξίσου πιθανό να κρυολογήσουν με εκείνους που δεν παίρνουν. Και ενώ η λήψη συμπληρωμάτων μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια των συμπτωμάτων (κατά περίπου 8% στους ενήλικες) η επίδραση είναι μέτρια.

Βοηθά επίσης τον οργανισμό να απορροφήσει το σίδηρο και χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή κολλαγόνου. «Αλλά η ιδέα ότι η λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης C – ή η κατανάλωση πολλών χυμών πορτοκαλιού – θα μας εμποδίσει να κρυολογήσουμε ή θα μας βοηθήσει να αναρρώσουμε γρηγορότερα, είναι μύθος», λέει ο Ντέιβις.

Πολύ σημαντικό: Αντ’ αυτού, συνιστά να επικεντρωθούμε στη βιταμίνη D αν θέλοουμε να καταπολεμήσουμε την ασθένεια. «Είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τεκμηριωμένο ότι είναι σημαντική για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος», λέει. Η βιταμίνη D είναι διαθέσιμη από την έκθεση στο ηλιακό φως μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου, αλλά το NHS προτείνει ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να τη λαμβάνουν ως συμπλήρωμα.

Πόση βιταμίνη C χρειαζόμαστε στα αλήθεια;

Οπως αναφέρει σε άρθρο του το BBC, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες βιταμίνες, το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει τη βιταμίνη C, οπότε πρέπει να τη λαμβάνουμε μέσω της διατροφής μας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνιστώμενη πρόσληψη για τους ενήλικες είναι 40 χιλιοστόγραμμα (mg) την ημέρα. Η ποσότητα αυτή ανεβαίνει στα 50 mg κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στα 70 mg κατά το θηλασμό.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίστηκαν το 1991 και αποσκοπούν στην πρόληψη της ανεπάρκειας. Ωστόσο, άλλες κατευθυντήριες γραμμές υποδεικνύουν ότι η βέλτιστη πρόσληψη είναι υψηλότερη: Οι ευρωπαϊκές συστάσεις, για παράδειγμα, είναι 110 mg ημερησίως για τους άνδρες και 95 mg ημερησίως για τις γυναίκες.

Τα άτομα που καπνίζουν χρειάζονται περισσότερη βιταμίνη C. Αυτό συμβαίνει επειδή το κάπνισμα δημιουργεί ελεύθερες ρίζες και εξαντλεί τη βιταμίνη C. Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τους καπνιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι συστάσεις των ΗΠΑ προτείνουν επιπλέον 35mg την ημέρα.

Με πληροφορίες από: Guardian , BBC

