Οι ορχιδέες είναι φυτά με ιδιαίτερο κύκλο ανθοφορίας, ο οποίος εξαρτάται τόσο από το είδος τους όσο και από τις συνθήκες φροντίδας. Συνήθως ανθίζουν μία ή δύο φορές τον χρόνο, μετά από μια περίοδο «ξεκούρασης». Η συχνότητα και η διάρκεια της ανθοφορίας επηρεάζονται από παράγοντες όπως το φως, η θερμοκρασία και το πότισμα. Σύμφωνα με ειδικούς, πολλά φυτά παράγουν νέο ανθοφόρο βλαστό στα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο. Ένας μόνο βλαστός μπορεί να φέρει πολλά άνθη που ανοίγουν σταδιακά, με κάθε άνθος να διαρκεί αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με άρθρο του Realsimple.com.

Η συνολική περίοδος ανθοφορίας μιας ορχιδέας διαρκεί συνήθως από έξι έως δέκα εβδομάδες, ενώ ορισμένα είδη, όπως η ορχιδέα φαλαίνοψις ή φαλαινόψις, κοινώς γνωστή ως ορχιδέα σκόρος, μπορούν να διατηρούν τα άνθη τους για τρεις έως πέντε μήνες. Παρόλο που οι ορχιδέες δεν μπορούν να ανθίζουν συνεχώς όλο τον χρόνο, έχουν τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης ανθοφορίας, εφόσον λαμβάνουν σωστή φροντίδα. Η εμφάνιση νέου ανθοφόρου βλαστού θεωρείται ένδειξη ότι το φυτό είναι υγιές και προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του.

Η σωστή φροντίδα είναι καθοριστική για συχνότερη και μακρύτερη ανθοφορία. Το πότισμα αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο, καθώς το υπερβολικό νερό είναι το συχνότερο λάθος. Το έδαφος πρέπει να ελέγχεται πριν το πότισμα: αν είναι στεγνό περίπου ένα εκατοστό κάτω από την επιφάνεια, τότε το φυτό χρειάζεται νερό. Οι ρίζες αποτελούν επίσης ένδειξη· πράσινες και υγρές ρίζες σημαίνουν ότι το πότισμα μπορεί να περιμένει, ενώ γκρι και ξηρές δείχνουν ανάγκη για νερό. Το φυτό πρέπει να μουλιάζει για λίγα λεπτά και να στραγγίζει καλά ώστε να αποφεύγεται η σήψη των ριζών.

Επιπλέον, οι ορχιδέες χρειάζονται άφθονο, έμμεσο φως για να αναπτυχθούν σωστά και να ανθίσουν ξανά. Όσο περισσότερο κατάλληλο φως δέχονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των ανθέων και οι πιθανότητες επαναανθοφορίας. Η λίπανση και το κλάδεμα είναι επίσης σημαντικά: κατά την ενεργή ανάπτυξη απαιτείται λίπασμα, ενώ κατά την περίοδο ανάπαυσης μειώνεται. Το κλάδεμα νεκρών φύλλων και ανθέων βοηθά το φυτό να διοχετεύει την ενέργειά του σε νέα ανάπτυξη. Τέλος, η μεταφύτευση πρέπει να γίνεται με ειδικό μείγμα για ορχιδέες, καθώς δεν ευδοκιμούν στο κοινό χώμα αλλά σε ελαφρύ, φλοιώδες υπόστρωμα που εξασφαλίζει καλή αποστράγγιση.

Σύμφωνα μρ το βρετανικό Saga Magazine, ιδού τέσσερα sos πράγματα που πρέπει να προσέξουμε πριν αγοράσουμε καινούργια ορχιδέα:

Δεν αγοράζουμε ορχιδέες που έχουν εκτεθεί στο κρύο

Οι τροπικές ορχιδέες χρειάζονται θερμοκρασίες μεταξύ 15-35°C (59-95°F). Αν είναι μια κρύα φθινοπωρινή μέρα και οι ορχιδέες τοποθετηθούν έξω ή κοντά στην πόρτα, είναι πιθανό να έχουν ήδη υποστεί αρκετές ζημιές. Ελέγχουμε τα φύλλα

Δεν επιλέγουμε ένα φυτό που έχει κίτρινα φύλλα. Δεν έχει σημασία πόσο όμορφα είναι τα άνθη – σημαίνει ότι το φυτό έχει αρχίσει να σαπίζει. Επιλέγουμε τη σωστή ισορροπία ανθών

Η ιδανική στιγμή για να αγοράσουμε μια ορχιδέα είναι όταν το μισό από το στέλεχος (βλαστό) είναι ακόμα σε μπουμπούκια και τα μισά από τα λουλούδια είναι ανοιχτά.

Φυτά σαν αυτό μπορούν να συνεχίσουν να ανθίζουν για έως και τρεις μήνες.

Ελέγχουμε το ριζικό σύστημα

Θέλουμε να δούμε στιβαρές, ανθεκτικές ρίζες; Παίρνουμε μία με το δάχτυλό μας και πιέζουμε απαλά. Αν είναι μαλακή και έχει καφέ χρώμα, την κόβουμε την με αποστειρωμένο ψαλίδι.

Τακτοποιούμε ολόκληρη τη ρίζα, την ξεπλένουμε στο νεροχύτη ή την ποτίζουμε με ένα λάστιχο στον κήπο. Μπορεί να χρειαστεί να το μεταφυτεύσουμε, εάν είναι απαραίτητο, μόλις τα άνθη μαραθούν.

Με πληροφορίες από: Realsimple , Saga.co.uk