Όλοι εμείς οι γατόφιλοι πιθανότατα δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη για να δικαιολογήσουμε την αγάπη μας γαι τις γάτες μας. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες μελέτησαν τη σχέση του ανθρώπου με τις γάτες και διαπίστωσαν ότι, παρότι οι αγαπημένοι μας φίλοι μπορεί να μην είναι πάντα καλοί με τα έπιπλά μας, συμβάλλουν σημαντικά στη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Ευεξία

Οι γάτες βελτιώνουν την ευεξία μας, προσφέροντάς μας συντροφικότητα και μειώνοντας το αίσθημα μοναξιάς, ενώ μας χαρίζουν και γέλιο με τις παιχνιδιάρικες αντιδράσεις τους, είτε παίζουν με catnip είτε πηδούν πάνω σε ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι τα βίντεο με γάτες κυριαρχούν στο διαδίκτυο.

Η αλληλεπίδραση με τις γάτες επηρεάζει θετικά τον εγκέφαλό μας, βελτιώνει τη διάθεση και ενεργοποιεί περιοχές όπως ο προμετωπιαίος φλοιός και ο κάτω μετωπιαίος έλικας, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Η επαφή με τα ζώα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) και κατεβάζει την αρτηριακή πίεση.

Σε μια παλαιότερη μελέτη, όσοι είχαν γάτα δήλωσαν ότι βίωναν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα και λιγότερη απομόνωση σε σύγκριση με όσους δεν είχαν κατοικίδιο. Μάλιστα, οι εργένηδες με γάτα ήταν συχνά πιο χαρούμενοι από εκείνους που είχαν και σύντροφο και γάτα.

Όπως και οι σκύλοι, έτσι και οι γάτες είναι ειλικρινείς, πιστές και δεν μας κρίνουν, ανεξάρτητα από την εμφάνισή μας ή τις δυσκολίες που περνάμε. Αυτό μας βοηθά να νιώθουμε συνδεδεμένοι με ένα άλλο ζωντανό ον με έναν τρόπο που ίσως μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς απ’ ό,τι με ορισμένους ανθρώπους.

Μείωση του στρες

Σε μια παλαιότερη μελέτη, ερευνητές επισκέφθηκαν 120 παντρεμένα ζευγάρια στα σπίτια τους για να παρατηρήσουν πώς αντιδρούσαν σε αγχωτικές καταστάσεις και αν οι γάτες βοηθούσαν.

Οι συμμετέχοντες, συνδεδεμένοι με μετρητές καρδιακού ρυθμού και πίεσης, έπρεπε να κάνουν δύσκολες ασκήσεις: μαθηματικά προβλήματα ή να βυθίσουν το χέρι τους σε ένα μπολ με πάγο. Κάποιοι κάθονταν μόνοι, άλλοι με το κατοικίδιό τους, άλλοι με τον/την σύζυγο και κάποιοι με τους δύο.

Πριν από τις δοκιμασίες, οι ιδιοκτήτες γατών είχαν χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό και πίεση από όσους δεν είχαν ζώο. Κατά τη διάρκεια, ένιωθαν περισσότερο ότι αντιμετώπιζαν μια πρόκληση παρά απειλή, είχαν χαμηλότερα επίπεδα στρες, έκαναν λιγότερα λάθη και παρουσίαζαν καλύτερη αντοχή.

Οι γατόφιλοι που είχαν τη γάτα τους παρούσα ήταν οι πιο ήρεμοι, έκαναν τα λιγότερα λάθη και ανάρρωναν πιο γρήγορα.

Στις κοινωνικές μας σχέσεις

Οι γάτες και εμείς φροντίζουμε ο ένας τον άλλο (ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε). Αυτή η διαπροσωπική σχέση μεταξύ ειδών μπορεί να ενισχύσει και τις δικές μας ανθρώπινες σχέσεις. Για εμάς τους γατόφιλους, οι γάτες μας αποτελούν μέρος του κοινωνικού μας δικτύου και όταν κάποιο άλλο ον μας κάνει να νιώθουμε καλά, αυτό ενισχύει την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία μας απέναντι στους άλλους.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι έχουν μόνο γάτες είναι πιο ανοιχτοί, δημιουργικοί και περίεργοι να ανακαλύψουν. Μπορεί, όμως, να είναι πιο εσωστρεφείς και αυτάρκεις, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα αρνητικό.

Η συντροφιά μιας γάτας μπορεί επίσης να βοηθήσει όσους έχουν κοινωνικό άγχος, προσφέροντας ρουτίνα και συναισθηματική στήριξη.

Οι γάτες μπορεί να γουργουρίζουν για να δείξουν πείνα, τρυφερότητα ή ακόμη και στρες.

Τα οφέλη για την υγεία

Το να βγαίνουμε έξω κάνει καλό στην υγεία μας, και όλο και περισσότεροι από εμάς βγάζουμε τις γάτες μας με σαμαράκι και λουράκι για ασφαλείς βόλτες. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι γάτες βελτιώνουν την υγεία μας είναι το γουργούρισμα, ο αγαπημένος ήχος κάθε γατόφιλου. Όταν οι γάτες γουργουρίζουν, παράγουν έναν σταθερό παλμό μεταξύ 25 και 150 Hz.

Οι γάτες μπορεί να γουργουρίζουν για να δείξουν πείνα, τρυφερότητα ή ακόμη και στρες. Αν και πολλές μελέτες είναι συσχετιστικές και η περισσότερη έρευνα για τα κατοικίδια εστιάζει στους σκύλους, τα μέχρι τώρα επιστημονικά ευρήματα δεν μας εκπλήσσουν καθόλου: αυτές οι χαριτωμένες αγκαλιές κάνουν καλό στην υγεία μας.

Σε γενικές γραμμές, οι γάτες μάς προσφέρουν συντροφικότητα, μειώνουν τη μοναξιά και το άγχος, βελτιώνουν τη διάθεσή μας και ακόμη και την καρδιαγγειακή μας υγεία, μεταξύ πολλών άλλων οφελών.

Με πληροφορίες από healthline