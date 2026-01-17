Εναν οδηγό οικιακής οργάνωσης επτά βημάτων δίνει το Realsimple που – κατά τη γνώμη μας – μπορεί να φέρει ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελεσματα μέχρι τη Δευτέρα. Εχουμε και λέμε:

Δημιούργησε μια ιεραρχημένη λίστα υποχρεώσεων

Περπάτησε μέσα στο σπίτι και σημείωσε τι είναι αυτό που θέλεις περισσότερο να τακτοποιήσεις, έπειτα περιόρισε τη λίστα στα απολύτως απαραίτητα. «Η σωστή αποσυμφόρηση και οργάνωση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο απ’ όσο νομίζουν οι περισσότεροι», λέει η Jamie Hord, ιδρύτρια της Horderly. «Δώσε προτεραιότητα σε βασικούς χώρους και επικεντρώσου σε έναν κάθε φορά». Σκέψου τι μπορείς ρεαλιστικά να ολοκληρώσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και βεβαιώσου ότι τα τρία πρώτα είναι τα απολύτως απαραίτητα. «Μην ξεχνάς ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρότζεκτ δύο ημερών και, κατά τη γνώμη μου, όλα τα πρότζεκτ χρειάζονται μια λίστα από συγκεκριμένες, πρακτικές εργασίες», λέει η Katrina Teeple, ιδρύτρια του Operation Organization. Κάν’ τες συγκεκριμένες — σκέψου «καθάρισε τους πάγκους της κουζίνας», όχι «οργάνωσε την κουζίνα».



Επικεντρώσου στην οπτική ακαταστασία

Για το πιο αποτελεσματική επανεκκίνηση, μάλλον αξίζει να αφήσεις για αργότερα τις αποθήκες στο υπόγειο και να επικεντρωθείς σε όσα βλέπεις καθημερινά. «Καθώς περνάει ο χρόνος, η συσσώρευση σε επιφάνειες αρχίζει να γίνεται “αόρατη”, αλλά εξακολουθεί να επηρεάζει το πώς νιώθεις μέσα στο σπίτι σου», λέει η Teeple. Με άλλα λόγια, καθάρισε το κομοδίνο σου και άσε για άλλη φορά το συρτάρι-χαμό της κουζίνας.



Διάλεξε εργασίες με μεγάλο αντίκτυπο — και άσε τα Instagram-άξια στησίματα

Ναι, ένα τέλειο ντουλάπι τροφίμων με δοχεία ή μια καλαίσθητη γωνιά καφέ θα σε κάνουν χαρούμενο, αλλά πιθανότατα θα σε εξυπηρετήσει περισσότερο να κάνεις εργασίες που θα σου εξοικονομήσουν χρόνο και κόπο. «Δώσε προτεραιότητα στο ξεκαθάρισμα, όχι στην τελειοποίηση», λέει η Teeple. «Μια επανεκκίνηση Σαββατοκύριακου έχει στόχο να σε φέρει σε ένα σημείο όπου η περαιτέρω βελτίωση και τα συστήματα οργάνωσης φαίνονται εφικτά, όχι να χαθείς σε μια λεπτομέρεια ενός μόνο χώρου».

Κάνε λοιπόν το ξεκαθάρισμα βασική σου προτεραιότητα.

«Το ξεκαθάρισμα και η οργάνωση είναι δύο διαφορετικές εργασίες και αν προσπαθήσεις να τις κάνεις ταυτόχρονα, πιθανότατα θα καταλήξεις με ένα τεράστιο σωρό ρούχων στο κρεβάτι χωρίς την ενέργεια να τα τακτοποιήσεις», λέει η Teeple. «Να είσαι όσο πιο αυστηρός γίνεται με το ξεκαθάρισμα. Όσο περισσότερα πράγματα έχεις, τόσο περισσότερα πρέπει να διαχειρίζεσαι και να οργανώνεις. Αφού αφιερώνεις ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο για επανεκκίνηση, κάν’ το να αξίζει — μην αναδιοργανώνεις απλώς την υπάρχουσα ακαταστασία».



Άφησε συγκεκριμένους χώρους να πάρουν πρωταγωνιστικό ρόλο

Αν και ίσως μπορέσεις να κάνεις ένα ελαφρύ φρεσκάρισμα σε όλο το σπίτι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, είναι προτιμότερο να επικεντρώσεις τον χρόνο σου σε λίγους συγκεκριμένους χώρους που χρησιμοποιείς συχνά — ιδανικά σε χώρους με παρόμοια λειτουργία.

«Σχεδίασε να κάνεις reset σε χώρους που “δουλεύουν” μαζί, όπως κουζίνα και ντουλάπι τροφίμων, υπνοδωμάτιο και μπάνιο, είσοδος και ντουλάπα χολ ή παιδικά δωμάτια και παιχνίδια», λέει η Teeple.



Προγραμμάτισε τις πιο δύσκολες εργασίες για το πρωί

Θέλεις να δώσεις στις πιο απαιτητικές δουλειές σου τη μεγαλύτερη ενέργεια, άρα ανήκουν στις πρωινές ώρες. Η Teeple προτείνει το εξής πρόγραμμα:

Πρωί: βαθύ ξεκαθάρισμα, όταν το μυαλό είναι ξεκούραστο.

Μεσημέρι: πιο ελαφριά ταξινόμηση ή ομαδοποίηση.

Αργά το απόγευμα: επανεκκίνηση, καθάρισμα και τακτοποίηση, ώστε να ξυπνήσεις με πρόοδο και όχι με χάος.

Και μην δουλεύεις ασταμάτητα. Η Teeple προτείνει κύκλους των 45 λεπτών, με ένα σύντομο διάλειμμα ενδιάμεσα — και λίγη μουσική για να διατηρείς τη διάθεση.



Ζήτησε βοήθεια

Φυσικά, ένα (ή δύο) επιπλέον ζευγάρια χέρια κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη. Ωστόσο, η Hord συνιστά να αποφύγεις τον/τη σύντροφό σου. «Μπορεί εύκολα να καταλήξει σε καβγά», λέει. (Ένας φίλος ή ένας επαγγελματίας ίσως είναι καλύτερη επιλογή.) Αν έχεις παιδιά, η φροντίδα τους από κάποιον άλλον μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. «Ζήτησε από έναν γείτονα να κρατήσει τα παιδιά ή κλείσε μπέιμπι σίτερ», λέει η Teeple. «Καλό είναι όλη σου την ενέργεια να πηγαίνει στους στόχους του reset, όχι στο να κάνεις γονεϊκό multitasking».

Κι αν επιστρέψαμε από διακοπές αυτά είναι 7 τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε μόλις φθάσουμε σπίτι σύμφωνα με το house beautiful:

Ελέγχουμε τα μέιλ μας

Επανασυνδέουμε (ή «τρέχουμε») τις συσκευές μας

Κάνουμε μια γρήγορη εμφάνιση στο μανάβικο

Ελέγχουμε την κατάσταση των φυτών μας

Αρωματίζουμε το χώρο μας

Ανακοινώνουμε σε κάποιο δικό μας ότι επιστρέψαμε

Με πληροφορίες από: Realsimple, House beautiful

