Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικά επεισόδια. Για την ακρίβεια, τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν με κολπική μαρμαρυγή.

Συνήθως οι γιατροί συνιστούν σε άτομα με καρδιακά προβλήματα να αποφεύγουν την καφεΐνη, προκειμένου να μην αυξηθεί ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, μια νέα μελέτη αναδεκνύει ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να μειώσει πραγματικά τον κίνδυνο εμφάνισης επεισοδίων καρδιακής αρρυθμίας κατά 39%.

«Ο καφές αυξάνει τη σωματική δραστηριότητα, η οποία είναι γνωστό ότι μπορεί να μειώσει την κολπική μαρμαρυγή», δήλωσε ο δρ. Γκρέγκορι Μάρκους, ηλεκτροφυσιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο. «Επιπλέον, η καφεΐνη είναι διουρητική, γεγονός που μπορεί να μειώνει την αρτηριακή πίεση και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο κάποιας καρδιακής αρρυθμίας. Πολλά άλλα συστατικά του καφέ έχουν επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες οι οποίες μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση», σημειώνει.

Μετά από ηλεκτρική καρδιοανάταξη –δηλαδή ένα ηλεκτρικό σοκ που επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό σε φυσιολογικά επίπεδα–, οι μισοί συμμετέχοντες ενημερώθηκαν να πίνουν τουλάχιστον ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα, ενώ οι άλλοι μισοί να απέχουν πλήρως από την καφεΐνη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής ήταν σημαντικά χαμηλότερος στους συμμετέχοντες που κατανάλωναν καφεΐνη σε σύγκριση με την ομάδα που απέχει πλήρως, με ποσοστά 47% και 64% αντίστοιχα.

«Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά», δήλωσε ο δρ. Κρίστοφερ Γουόνγκ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. Ωστόσο, σημείωσαν ότι τα αποτελέσματα μπορεί εν μέρει να οφείλονται στο γεγονός ότι μερικοί από τους συμμετέχοντες είχαν καλύτερη διατροφή, ενώ επεσήμαναν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι η καφεΐνη ή ο καφές επιδεινώνουν τα συμπτώματα τους.

«Είναι λογικό οι επαγγελματίες υγείας να επιτρέπουν στους ασθενείς με με καρδιακές αρρυθμίες να δοκιμάσουν καφεϊνούχα ροφήματα που τους ευχαριστούν, όπως ο καφές και το τσάι. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να διαπιστώσουν ότι η καφεΐνη μπορεί να επιδεινώσει ή να πυροδοτήσει τα συμπτώματα», δήλωσε ο Μάρκους.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν προηγούμενες έρευνες που υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής μειώνεται με την πάροδο του χρόνου σε σχεδόν 19.000 άνδρες γιατρούς που έπιναν ένα έως τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα.

Με πληροφορίες από The Independent