Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά των εορτών, παρατηρείται ένα εντυπωσιακό κοινωνικό φαινόμενο: οι άνθρωποι «μαλακώνουν». Οι τόνοι πέφτουν, τα χαμόγελα πληθαίνουν και οι λέξεις «ευχαριστώ» και «συγγνώμη» βγαίνουν πιο εύκολα από τα χείλη μας. Σαν οι μέρες αυτές να λειτουργούν ως ένας συναισθηματικός διακόπτης που μας επιτρέπει να είμαστε ο εαυτός μας.

Το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την ξαφνική αλλαγή είναι αφοπλιστικό: Γιατί το κάνουμε μόνο τώρα; Στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή, συχνά υιοθετούμε την πεποίθηση ότι η αυστηρότητα είναι συνώνυμο της αποτελεσματικότητας και η απόσταση συνώνυμο του επαγγελματισμού.



Φοβόμαστε ότι αν δείξουμε την ανθρώπινη πλευρά μας τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο, θα θεωρηθούμε «αδύναμοι». Έτσι, φυλάμε το απόθεμα της καλοσύνης μας για το τέλος του έτους, μετατρέποντας την ανθρωπιά σε ένα εποχικό αξεσουάρ.

Advertisement

Advertisement

Όμως, η συναισθηματική νοημοσύνη και η προσφορά δεν είναι «καλοκαιρινά ή χειμερινά ρούχα» που αποθηκεύονται σε κούτες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε αυθεντικές σχέσεις και, τελικά, μια πιο υγιή καθημερινότητα. Όταν δίνουμε, όπως λέει και το κείμενο, δεν χάνουμε· γεμίζουμε.

Για να μην ξεστολίσετε το πνεύμα των Χριστουγέννων μαζί με το δέντρο σας τον Ιανουάριο, δοκιμάστε την εξής άσκηση:

Η Παρατήρηση: Σήμερα, καταγράψτε μία κίνηση ευγένειας ή κατανόησης που κάνατε επειδή «είναι γιορτές».

Η Μεταφορά: Σκεφτείτε πώς μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια ακριβώς κίνηση σε μια τυπική Τρίτη του Φεβρουαρίου, σε ένα περιβάλλον που σας προκαλεί άγχος.

Η Δέσμευση: Επιλέξτε έναν «δύσκολο» άνθρωπο από το περιβάλλον σας και αποφασίστε να του απευθύνετε μια αληθινή κουβέντα ή ένα «ευχαριστώ» μετά τις γιορτές, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος.

Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Το να είσαι «άνθρωπος» κάθε μέρα απαιτεί περισσότερο σθένος από το να είσαι «σκληρός».



Αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε, είναι η συνειδητοποίηση ότι το φως που νιώθουμε αυτές τις μέρες δεν εκπέμπεται από τα λαμπάκια, αλλά από την απόφασή μας να ανοίξουμε την καρδιά μας.

Είστε έτοιμοι να διατηρήσετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας ενεργή και μετά την 1η Ιανουαρίου;