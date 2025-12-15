Σε ακούνε όταν μιλάς; Ή νιώθεις ότι η άποψή σου χάνεται πριν καν προλάβεις να ολοκληρώσεις τη φράση σου; Όχι, δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Είναι λάθος mindset.

Το σωστό mindset είναι: «Αυτό που λέω έχει αξία.»

Η φωνή σου δεν είναι απλώς ήχος. Είναι η παρουσία σου. Είναι το προσωπικό σου branding. Είναι το εργαλείο που καθορίζει αν θα σε πάρουν στα σοβαρά – είτε βρίσκεσαι σε επαγγελματικό meeting, είτε μιλάς με τον/την σύντροφό σου, είτε βρίσκεσαι σε μια συνέλευση γονέων.

Ως Life Coach θα σου πω κάτι σημαντικό: Δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Πρέπει να ακούγεσαι ότι έχεις δίκιο.

Θα σου μιλήσω ανοιχτά: δεν γεννήθηκα με δυναμική φωνή.

Όταν πρωτοξεκίνησα στον χώρο των περιοδικών, ειδικά στα brainstorming meetings, δίσταζα να μιλήσω. Κι όταν τελικά μιλούσα, ο ήχος ήταν τόσο χαμηλός που δύσκολα τον άκουγαν. Οι ιδέες μου χάνονταν, τις προσπερνούσαν ή τις “έπαιρνε” κάποιος άλλος. Αυτό με έκανε να νιώθω απογοήτευση και απομόνωση.

Και τότε κατάλαβα κάτι πολύτιμο: η εξέλιξή μου δεν θα ερχόταν μόνο από τα skills μου, αλλά και από τον τρόπο που ακουγόταν η φωνή μου. Θα μοιραστώ μαζί σου το δικό μου το Coaching Plan για να μετατρέψεις τον ψίθυρο σε δυναμική δήλωση και να πετύχεις επαγγελματική εξέλιξη:

3 Power Steps για Λόγο με Επιρροή

1. Ρυθμός-Εξουσία (Παύση και Έλεγχος)

Η ανασφάλεια σε κάνει να μιλάς γρήγορα, σαν να θες να “ξεμπερδεύεις” πριν σε διακόψουν.

STOP. Μίλα αργά. Δώσε χώρο στις λέξεις.

Οι παύσεις δεν είναι αδυναμία – είναι ένδειξη ελέγχου και σιγουριάς.

2. Το Βάθος της Πειθούς (Από το Διάφραγμα)

Οι ψηλές, σφιχτές φωνές συνδέονται ασυνείδητα με άγχος.

Δούλεψε με το διάφραγμά σου και φέρε τη φωνή σου λίγο πιο χαμηλά, πιο γειωμένη.

Η βαθύτερη φωνή σου μεταδίδει ηρεμία, κύρος και αυτοπεποίθηση.

3. Η Τεχνική του Boss (Σταθερή Οπτική Επαφή)

Κοίτα τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Όχι το πάτωμα, ούτε το ταβάνι.

Η σταθερή οπτική επαφή είναι η πιο δυνατή μη λεκτική μορφή αυτοπεποίθησης.

Μπορεί να λες τα σωστά πράγματα, αλλά αν τα μάτια σου “φεύγουν”, χάνεται η δύναμή σου.

Η φωνή σου μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εργαλείο ενδυνάμωσης σου — αρκεί να της δώσεις χώρο. Μίλα με σιγουριά, πάρε τον χώρο που σου ανήκει και γίνε η γυναίκα που ήδη είσαι – απλώς με τη φωνή σου πιο δυνατή, πιο καθαρή και πιο αληθινή.

Ξεκίνα με μικρά βήματα, σήμερα κιόλας!

