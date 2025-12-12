Όσοι από εμάς έχουμε κατοικίδια γνωρίζουμε πόσο βαθύς είναι ο συναισθηματικό δεσμός μαζί τους. Ο δεσμός λοιπόν είναι τόσο έντονος που οι περισσότεροι από εμάς τα θεωρούμε ως κανονικό μέλος της οικογένειάς μας.

Όμως δεν είναι μονο τα κατοικίδιά μας που μας προσφέρουν συναισθηματική στήριξη. Συγκεκρίμενα, για τα σκυλάκια μας αποτελόυμε το πιο σημαντικό πράγμα στην ζωή τους. Εκείνα βασίζονται πάνω μας για όλες τις βασικές τους ανάγκες όπως τροφή, νερό, βόλτα, παιχνίδι, αγκαλιές και μας βλέπουν ως τον νούμερο ένα πάροχο για την καθημερινή τους φροντίδα και ασφάλεια.

Advertisement

Advertisement

Η εκπαιδεύτρια σκύλων Σάνον Γουόκερ, ιδρύτρια των Northwest Battle Buddies, σε άρθρο του Yahoo.com εξηγεί ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι απλώς εξάρτηση, αλλά αποτέλεσμα ισχυρού δεσμού βασισμένου σε εμπιστοσύνη, συνήθεια και συνέπεια.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα σημάδια σύμφωνα με το άρθρο του Yahoo.com που δείχνουν ότι ο σκύλος μας σίγουρα μας θεωρεί συναισθηματική στήριξη:

iStock φωτογραφία αρχείου

Δεν θέλουν να μένουν μακριά μας

Οι σκύλοι που βασίζονται σε εμάς συναισθηματικά δείχνουν άγχος όταν λείπουμε: γαυγίζουν, κλαίνε ή περιφέρονται ανήσυχα. Σύμφωνα με την Αλεξάντρα Μπασέτ, εκπαιδεύτρια της Dog Savvy, μπορεί ακόμη να απομονωθούν ή να χάσουν ενδιαφέρον για άλλα άτομα ή παιχνίδια μέχρι να επιστρέψουμε.

Μας ακολουθούν παντού

Οι σκύλοι μας παρακολουθούν και θέλουν να βρίσκονται συνεχώς στο οπτικό μας πεδίο, νιώθοντας ασφάλεια και συναισθηματική στήριξη από την παρουσία μας.

Advertisement

Δεν ηρεμούν χωρίς εμάς

Οι σκύλοι που βασίζονται σε εμάς για συναισθηματική ηρεμία συχνά χαλαρώνουν μόνο όταν είμαστε κοντά τους ή όταν τους αγκαλιάζουμε.

Αδιαφορούν για άλλα όταν λείπουμε

Advertisement

Μπορεί να μην τρώνε ή να αγνοούν παιχνίδια και άλλα άτομα όταν δεν είμαστε παρόντες, ένα σημάδι συναισθηματικής εξάρτησης.

Ζητούν συνεχώς την προσοχή μας

Πιθανώς να μας σπρώχνουν με τη μουσούδα τους ή να μας κουνάνε το πόδι για να τους χαϊδέψουμε, δείχνοντας ότι χρειάζονται συνεχώς επιβεβαίωση και αγάπη.

Advertisement

Πανικοβάλλονται όταν χωριζόμαστε

Ακόμη και η απουσία λίγων λεπτών ή μια κλειστή πόρτα μπορεί να προκαλέσει άγχος και αίσθημα ανασφάλειας, σύμφωνα με την Μπασέτ.

Θέλουν να είμαστε η πρώτη τους προτεραιότητα

Advertisement

Μερικοί σκύλοι δείχνουν ζήλο για την προσοχή μας και προσπαθούν να είναι στο επίκεντρο, είτε απέναντι σε άλλα άτομα είτε σε άλλα κατοικίδια.

Advertisement

Θυμώνουν ή ανησυχούν όταν φεύγουμε χωρίς αυτούς

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τα σημάδια της αποχώρησής μας (κλειδιά, παπούτσια, τσάντες) και μπορεί να πανικοβληθούν ή να μας ακολουθούν, εκδηλώνοντας αντιληπτική ανησυχία.

Δυσκολεύονται σε νέα περιβάλλοντα χωρίς εμάς

Advertisement

Σε νέα ή άγνωστα μέρη, ο σκύλος μπορεί να ελέγχει συχνά πού βρισκόμαστε, δείχνοντας ότι βασίζεται στη σιγουριά της παρουσίας μας για να νιώσει άνετα και ασφαλής.

Ένα άλλο άρθρο του petscare.com σημείωνει έξτρα σημάδια όπως:

Έντονη χαρά όταν επιστρέφουμε

Όταν επιστρέφουμε σπίτι, ένας συνδεδεμένος σκύλος δείχνει ενθουσιασμό και χαρά, κουνώντας έντονα την ουρά, πηδώντας ή φέρνοντας παιχνίδια ως «δώρο» για να μας υποδεχτεί.

Αγάπη για σωματική επαφή

Ένας άλλος δείκτης είναι ότι ο σκύλος ζητά αγκαλιές και χαϊδέματα, είτε ξαπλώνει κοντά μας, είτε ακουμπά πάνω μας με το σώμα του για άνεση και σιγουριά.

Ανταπόκριση στα συναισθήματά μας

Οι σκύλοι που νιώθουν στενά δεμένοι αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στις δικές μας συναισθηματικές αλλαγές. Αν είμαστε λυπημένοι ή στρεσαρισμένοι, μπορεί να έρθουν κοντά μας και να προσπαθήσουν να μας «παρηγορήσουν».

Κοιμούνται κοντά μας

Το να κοιμούνται δίπλα μας ή στα πόδια μας είναι ένδειξη εμπιστοσύνης. Για τα ζώα, ο ύπνος σε εμβολή με κάποιον δείχνει ότι νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι από την παρουσία μας.

Μας κοιτούν στα μάτια

Η σταθερή, χαλαρή βλεμματική επαφή δείχνει εμπιστοσύνη και ηρεμία. Όταν ο σκύλος κοιτάζει ήρεμα τα μάτια μας, αυτό είναι σημάδι βαθιάς συναισθηματικής σύνδεσης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αν ο σκύλος μας εμφανίζει πολλά από αυτά τα σημάδια, είναι καλό να συμβουλευτούμε κτηνίατρο ή εκπαιδευτή, ώστε να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει λίγο περισσότερη αυτονομία χωρίς να διαταράσσεται η ασφάλεια και η σχέση του μαζί μας.

Με πληροφορίες από Yahoo.com και petscare.com