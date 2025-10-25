Μιλάμε συχνά για τη διατροφή, τις βόλτες και την εκπαίδευση, ωστόσο η περιποίηση είναι το κομμάτι που «δένει» την καθημερινή φροντίδα. Το grooming δεν είναι μόνο αισθητική, είναι μια ρουτίνα που βοηθά τον σκύλο μας να συνηθίσει το άγγιγμα, τον ήχο των εργαλείων και τη συνεργασία με τους ανθρώπους.

Όσο νωρίτερα το γνωρίσει με ήρεμο τρόπο, τόσο πιο άνετος θα είναι αργότερα σε περιποιήσεις και επισκέψεις στον κτηνίατρο. Σκεφτείτε το σαν μια μικρή “επένδυση” στη σχέση σας και στην άνεση του σκύλου, που γίνεται ευκολότερα όταν είναι μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας.

Η Εκάβη, groomer και ιδιοκτήτρια του Mess Grooming μάς λέει:

Το grooming, δηλαδή η περιποίηση του σκύλου, δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική ανάγκη για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας του. Μέσω του τακτικού grooming εξασφαλίζεται το καθαρό τρίχωμα, το υγιές δέρμα, η σωστή υγιεινή στα αυτιά και στα δόντια, καθώς και η άνεση στην κίνηση χάρη στο τακτικό κόψιμο των νυχιών.

Οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή και τον τύπο τριχώματος του κάθε σκύλου. Οι κοντότριχοι σκύλοι χρειάζονται συχνό βούρτσισμα για την απομάκρυνση νεκρής τρίχας και σκόνης, ενώ οι μακρύτριχοι απαιτούν τακτικά κουρέματα ώστε να αποφεύγονται οι κόμποι και οι τζίβες, που συχνά προκαλούν δερματικούς ερεθισμούς ή φλεγμονές. Φυλές όπως τα poodle χρειάζονται περιποίηση κάθε 3-5 εβδομάδες λόγω της πυκνής, σγουρής τρίχας τους, ενώ σκύλοι όπως τα σνάουτσερ συντηρούνται με εξειδικευμένες τεχνικές, όπως το stripping, που βοηθά στη διατήρηση της φυσικής υφής του τριχώματος.

Το σωστό grooming, σε συνδυασμό με τη φροντίδα στο σπίτι, συμβάλλει ουσιαστικά στη γενική υγεία, την καθαριότητα και την καλή ψυχολογία του σκύλου. Είναι μια πράξη φροντίδας και υπευθυνότητας που αντικατοπτρίζει την αγάπη και τον σεβασμό προς το κατοικίδιό μας.

Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε σε όλους τους νέους κηδεμόνες να εξοικειώνουν το σκυλάκι τους με τις διαδικασίες αυτές από πολύ μικρή ηλικία, ώστε κάθε περιποίηση να αποτελεί μια ευχάριστη και θετική εμπειρία και όχι μια στρεσογόνα ή τρομακτική στιγμή.