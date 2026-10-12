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Στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου αναμένεται η ψήφιση νομοσχεδίου που θα θέτει αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγους.

Ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αποδοχή της επιστολής Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη στήριξη των νοικοκυριών.

Χαρακτήρισε γκροτέσκες τις συζητήσεις περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τόνισε την ανάγκη για μετωπική αντιμετώπιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Τέλος, υπεραμύνθηκε των χρόνων ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στο περιστατικό της Κύθνου, υποστηρίζοντας ότι η κριτική προς το σύστημα υγείας αποτελεί παραπληροφόρηση.

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O Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου για τους ελέχγους και την παραβατικότητα που εντοπίζει το Medwatch, τονίζοντας ότι «βρίσκεται κάτω από το 1%», ενώ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, τις επιστολές Μητσοτάκη στη φόν ντερ Λάιεν για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος της ενέργειας και το κόμμα Σαμαρά.

Όσα δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ΕΡΤ

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ «η παραβατικότητα που βγαίνει από το medwatch είναι κάτω από 1%. Όλοι να ξέρουν ότι τους παρακολουθούμε κάθε μέρα και πολλές φορές, έχουμε και αρχείο ηλεκτρονικό και αυτό είναι κρίσιμο γιατί τους πελάτες τους ψάρευαν από το διαδίκτυο».

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Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη «έχουμε κάνει ελέγχους 300 στην Αθήνα πάνω από 100 στη Θεσσαλονίκη και περίπου 70 στον Πειραιά. Δεν αφορά μόνο γιατρούς αλλά και κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά «στο κομμάτι των ψυχολόγων και ποιος μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες καθώς υπάρχει μια γκρίζα περιοχή. Σκοπός μας είναι να ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τι και τι πιστοποιήσεις πρέπει να έχει και με βάση αυτά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Η έννοια της ψυχολογίας άπτεται της δημόσιας υγείας, θα μπουν κριτήρια και προϋποθέσεις».

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε, επίσης, «αισιόδοξος ότι η επιστολή Μητσοτάκη στην κυρία φον ντερ Λάιεν για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα γίνει δεκτή. Πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο θα συνεννοηθούμε. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν στέκει δημοσιονομικά λόγω του ορίου δαπανών. Όταν είσαι μέλος της ΕΕ δεν μπορείς να ξεπεράσεις το όριο δαπανών».

Παράλληλα χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο πέραν της ιδεολογίας του» τον Ηλία Κασιδιάρη «γιατί κάνει γκελ. Πρέπει να είμαστε απέναντί του μετωπικά, δεν θέλει χάιδεμα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε «είναι άκομψο να μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και φτάνει να γίνεται γκροτέσκο και είμαστε σε αυτό το όριο με το κόμμα του κ. Σαμαρά».

Μιλώντας, τέλος, για καταγγελία που αφορά τον θάνατο άνδρα στην Κύθνο και καθυστέρηση 1 ώρας για να φτάσει το ασθενοφόρο, ο κ. Γεωργιάδης είπε «υπάρχει αρκετά καινούργιο ασθενοφόρο που είχε απινιδωτή και πήγε στα 25 λεπτά, γιατρός πήγε άμεσα. Ο άνθρωπος είχε καρδιολογικά προβλήματα, του έγινε απινίδωση αλλά δεν επανήλθε. Οι χρόνοι ανταπόκρισης του συστήματος ήταν ικανοποιητικοί, στον άνθρωπο παρείχαμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η ιατρική και η τεχνολογία. Το να πλήττεις την εμπιστοσύνη στον ΕΣΥ είναι βασικό πρόβλημα παραπληροφόρησης και ποινικό»