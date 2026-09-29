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Από την έναρξη της εφαρμογής του συστήματος, οι διαφημίσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες μειώθηκαν κατά 91% λόγω της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκατοντάδες παραβάσεις, όπως μη αδειοδοτημένες θεραπείες, χρήση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση και παροχή ιατρικών υπηρεσιών από μη γιατρούς.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαβίβασε τις σχετικές καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω διερεύνηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για θεσμικό έλεγχο όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Παράλληλα, συστήθηκε επιτροπή για τη θέσπιση πλαισίου στην αναγεννητική ιατρική, με σκοπό την προστασία των πολιτών χωρίς την απαξίωση του ιατρικού κόσμου.

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Η αποκατάσταση του κλίματος ασφάλειας, το οποίο πιθανώς έχει κλονιστεί με τα τελευταία γεγονότα, και η επανάκτηση της εμπιστοσύνης στους γιατρούς είναι από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Υγείας δέκα ημέρες μετά την λειτουργία του medwatch, του συστήματος επιτήρησης των διαφημίσεων στις δομές υγείας, όπως είπε πριν από λίγο ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος είπε ότι τις επόμενες 5-6 μέρες το πρόγραμμα θα «τρέξει» σε όλη την Ελλάδα ενώ αναφερόμενες στα συμπεράσματα από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του και τις κατηγορίες παραβάσεων που εντοπίστηκαν, είπε:

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«Το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι από τη ημέρα που ξεκινήσαμε να μετράμε τις διαφημίσεις σε διάφορες πλατφόρμες αυτές μειώθηκαν κατά 91%. Προφανώς φοβήθηκαν, ήταν ένα μεγάλο φρένο» είπε ο υπουργός Υγείας και προσέθεσε ότι «τα κόκκινα συνεχώς μειώνονται, γεγονός που δείχνει τη συμμόρφωση και τη δουλειά που έχει κάνει η πλατφόρμα ώστε να μαζευτούν οι παραβάτες».

Ο Άδ.Γεωργιάδης έκανε λόγο για 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ, 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα από τα οποία 135 αφορούν ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Σε 911 διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές που απαγορεύονται ενώ εντοπίστηκαν 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν φυσικοθεραπεία.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε με έμφαση ότι θα στείλει όλες τις καταγγελίες που προκύπτουν βάσει δημοσιευμάτων για τον ΙΣΑ και τον πρόεδρο Γιώργο Πατούλη. «Τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Επίσης, όπως αποκάλυψε, υπέγραψε σήμερα τη σύσταση επιτροπής για το θέμα του πλαισίου για την ευεξία. Επικεφαλής είναι η γ.γ. Λίλιαν Βιλδιρίδη και τελικός σκοπός είναι όχι να εξαιρεθεί η Ελλάδα από την αναγεννητική ιατρική, αλλά να μπει πλαίσιο. «Θέλω η Ελλάδα να είναι παρούσα σε αυτή την πλευρά της ιατρικής, αλλά να υπάρχει και πλαίσιο για την ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε ο υπουργός Υγείας τονίζοντας πως δεν θα δεχθεί την συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου, που για λόγους δημόσιας υπερβολής έχει γίνει. «Ούτε όλοι οι γιατροί είναι απατεώνες ούτε παραβάτες. Να μην παίρνει η μπάλα το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Φαίνεται ότι αυτοί που παραβατούν είναι στο 1%» επισήμανε λέγοντας ότι εγώ δεν διατάσσω ελέγχους, ενημερώνω όμως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς κι αυτοί κρίνουν πού θα κάνουν ή όχι τους ελέγχους.

Ερωτηθείς για την πρόεδρο του φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το medwatch όσον αφορά την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα την έβγαλε στο κίτρινο. Είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και οι αρμόδιοι θα ελέγξουν και αυτή την περίπτωση, προσέθεσε. «Για μένα όλοι είναι αθώοι έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς» σημείωσε, ωστόσο είπε ότι δεν ευσταθούν αυτά τα περί κβαντικής ιατρικής.

Πώς λειτουργεί το medwatch

Πάντως στο άκουσμα και μόνον ότι δημιουργείται το σύστημα παρακολούθησης medwatch οι δομές υγείας έδειξαν να «συμμορφώνονται» και για την ακρίβεια η… αγορά άλλαξε συμπεριφορά πριν καν ζητηθεί έλεγχος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

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Στις πρώτες δέκα ημέρες λειτουργίας του medwatch, του νέου συστήματος παρακολούθησης που έθεσε σε λειτουργία το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τρεις ιατρικούς συλλόγους σε Αττική και Θεσσαλονίκη, από τις 18 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν τα εξής: στον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας κόκκινο χτύπησαν 67-101 δομές στο σύνολο 7.503 ενώ στο κίτρινο βρέθηκαν από τον έλεγχο 141-1831 δομές. Αντίστοιχα, στον Πειραιά 13-16 δομές χτύπησαν κόκκινο και 27-211 κίτρινο. Και στη Θεσσαλονίκη 80 δομές βρέθηκαν στο κόκκινο και 564 στο κίτρινο.

Ενδεικτικό εύρημα της συμμόρφωσης όπως φαίνεται πολλών δομών υγείας στα νέα δεδομένα είναι ότι οι διαφημίσεις ανά ημέρα έναρξης τον μήνα Σεπτέμβριο έπεσαν κατακόρυφα. Συγκεκριμένα, οι νέες διαφημίσεις το χρονικό διάστημα από 10/9 έως και 27/9 μειώθηκαν σε ποσοστό 91%.

Στους ελέγχους προέκυψαν διαφημίσεις για ενέσιμες θεραπείες, PRP, fillers από αισθητικούς, spa που έκαναν θεραπεία εξωσωμάτων, κέντρο αισθητικής που πραγματοποιούσε μεσοθεραπεία ματιών, κέντρο ομορφιάς που «χάριζε» λιπογλυπτική VASER. Πολλές από τις διαφημίσεις σταμάτησαν να είναι ενεργές.

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Πώς λειτουργεί όμως αυτό το σύστημα και φθάνουμε από τη δημόσια διαφήμιση στον ελεγκτή; Οι δομές υγείας διαφημίζονται στο Meta και στην Google, έχουν ιστοσελίδες και δημόσιες αναρτήσεις. Κάθε βράδυ με ένα στιγμιότυπο- screenshot που περιλαμβάνει την ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας, μένει ως τεκμήριο. Στη συνέχεια, το γλωσσικό μοντέλο «διαβάζει» ποια πράξη προβάλλεται από τη συγκεκριμένη δομή υγείας, πού και με ποιον ισχυρισμό. Στη συνέχεια διευκρινίζεται τι επιτρέπεται και τι όχι και χαρακτηρίζεται μία δομή στο κόκκινο ή στο κίτρινο. Ο ελεγκτής που είναι ο ιατρικός σύλλογος επιβεβαιώνει, απορρίπτει ή παραπέμπει.

Στην επόμενη διερεύνηση του συστήματος μπαίνουν στο μικροσκόπιο οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι ενώ είναι ξεκάθαρο ότι πλέον κάθε σύλλογος θα πρέπει να έχει επίσημο μητρώο μελών και δομών, δικό του κώδικα δεοντολογίας για την διαφήμιση και να ορίζει ελεγκτές που θα δίνουν αναφορά στο εργαλείο medwatch.

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