Απάντηση στον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, που ισχυρίστηκε πως «οι εκκρεμότητες στο Αιγαίου πρέπει να εξεταστούν συνολικά» δίνουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, τονίζοντας πως η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών. Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία» συμπληρώνουν οι εν λόγω πηγές.

Advertisement

Advertisement

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, μιλώντας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στην τουρκική εθνοσυνέλευση, υποστήριξε πως οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο «πρέπει να εξεταστούν συνολικά» και να επιδιωχθεί λύση «μέσα από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η χώρα του διατηρεί την πρόθεση για θετική ατζέντα με την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, λέγοντας ότι οι «πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής” μειονότητας» θα συνεχιστούν «όποτε χρειάζεται».