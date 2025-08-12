Κοινή δήλωση παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών 27 χωρών με αφορμή την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Στην κοινή δήλωση, οι 27 χώρες μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Κύπρος, τονίζουν ότι «η ανθρωπιστική δυστυχία στη Γάζα έχει φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα» και ότι «ο λιμός εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας».

Σύμφωνα με τους Υπουργούς Εξωτερικών των εν λόγω 27 χωρών, «απαιτείται άμεση δράση τώρα για να σταματήσει και να αναστραφεί η πείνα. Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευθεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται.

Ωστόσο, λόγω των νέων περιοριστικών απαιτήσεων εγγραφής, ουσιώδεις διεθνείς ΜΚΟ μπορεί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη άμεσα, κάτι που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση.

Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παρέχει άδεια για όλες τις αποστολές διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας των ΜΚΟ και να άρει τα εμπόδια που εμποδίζουν ουσιώδεις ανθρωπιστικούς φορείς από το να λειτουργούν. Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και απτά μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση του ΟΗΕ, των διεθνών ΜΚΟ και των ανθρωπιστικών εταίρων.

Όλες οι διαβάσεις και οι οδοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτραπεί η μαζική εισροή βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, εφοδίων διατροφής, καταφυγίων, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Η χρήση θανατηφόρας βίας δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σημεία διανομής, και οι άμαχοι, οι ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι και οι ιατρικοί υπάλληλοι πρέπει να προστατεύονται.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός και να επιδιώξουν την ειρήνη. Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός που μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη είσοδο βοήθειας στη Γάζα οδικώς.

Η δήλωση αυτή υπογράφεται από:

Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, και τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.