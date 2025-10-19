«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν για την Ελλάδα, σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές» είπε ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας πως «η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» πρόσθεσε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοικτά σε αυτό το θέμα λέγοντας πως «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συνολική ασφάλεια», ενώ έκανε και μια αναφορά έτσι στην «επανεισδοχή» της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ – το 1980 είχε αποχωρήσει τότε με την τουρκική εισβολή – και είπε ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πολλοστή φορά που ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον εξωτερική πολιτική στη Βουλή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αν, εάν δεν αρθεί το casus belli.

Τι είπε ο Φιντάν

«Ο πρόεδρός μας δίνει ευκαιρία σε κάθε εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένας που να μην του έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο πρόεδρός μας είναι ο μόνος άνθρωπος με πολιτική νομιμότητα που μπορεί να λύσει τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Το λέω αυτό με βάση μια ρεαλιστική πολιτική ανάλυση. Το γνωρίζουν οι Έλληνες, το γνωρίζουν οι Κύπριοι, το γνωρίζουν όλοι» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ενώ πρόσθεσε πως «Στην Ελλάδα, καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία».

«Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από την αντιτουρκική στάση. Ας πούμε ότι υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς στο εσωτερικό, αμέσως βγάζουν το χαρτί της Τουρκίας. Έγινε ένα λάθος στο εσωτερικό, άρχισαν διαδηλώσεις, φέρνουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να απευθυνθώ και σε αυτούς από εδώ: Οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι πια οι αρχαίοι λαοί της περιοχής. Δηλαδή, πρέπει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Το μέλλον μας περιμένει. Ας καθίσουμε λοιπόν και ας συζητήσουμε με πολιτισμένο τρόπο τα υφιστάμενα προβλήματά μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα ανταποδώσει δέκα φορές περισσότερο. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Ας μην χτίζουμε την πολιτική μας σε αυτή τη βάση. Χτίζουμε εμείς την πολιτική μας στην Τουρκία με βάση ανθελληνικές θέσεις; Μιλάμε μέρα – νύχτα για την Ελλάδα; Γιατί το κάνετε αυτό;» σημείωσε παράλληλα.

Παράλληλα πρόσθεσε πως «Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να διδάσκεται. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, το 1974 η Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ και το 1980 επέστρεψε. Τότε η Τουρκία το αποδέχτηκε. Θα μπορούσε να μην το είχε αποδεχτεί».

«Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Είμαστε προσκεκλημένοι. Ελπίζουμε να πάμε εκεί. Ο Έλληνας συνάδελφός μας ζήτησε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση εκεί. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι οι Έλληνες συνάδελφοί μας, οι συνομιλητές μας, είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το θέμα» σημείωσε επιπλέον.

Advertisement

«Επειδή η πολιτική βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί αναγκαστικά λένε κάποια πράγματα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αλλά όταν αυτά τα λόγια μετατρέπονται σε πράξεις, αυτό το παρακολουθούμε στενά. Ούτε οι αντιτουρκικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, ούτε οι προσπάθειες στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ξεφεύγουν της προσοχής μας. Έχουμε απίστευτα καλές ευκαιρίες για να τα λύσουμε με ειρηνικούς τρόπους. Υπάρχει η βούληση, ας λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα μεταξύ μας, αυτό δεν θα έχει καλή κατάληξη».

«Κοιτάξτε, δεν είμαστε η πρώτη χώρα που ξεκίνησε να μιλά αυτή τη γλώσσα. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα, μην περιμένετε να σας απαντήσουν με άλλη γλώσσα. Αλλά δεν θα είμαστε ποτέ οι πρώτοι που θα ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας γλώσσα είναι ο χαιρετισμός, η ειρήνη. Ελάτε, ας συμφιλιωθούμε, ας καθίσουμε, ας μιλήσουμε. Αυτή είναι η μέθοδος του προέδρου μας».

«Όλοι φοβούνται το εξής: Αν λύσω το τάδε πρόβλημα, θα έχει πολιτικό κόστος; Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι, όσο ο κ. Μητσότακης είναι στην εξουσία, θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό».

Advertisement

«Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα σκέφτονται να αποκατστήσουν αυτή την εικόνα με τις αεροπορικές μεταφορές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξιλεώσει τις αμαρτίες τους, δηλαδή τώρα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Κύπρο προκάλεσαν τον θάνατο πολλών Παλαιστινίων» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χ. Φιντάν σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ULKE TV.

«Η ελληνοκυπριακή διοίκηση προμηθεύεται όπλα από το Ισραήλ» […] «Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ψυχολογία των εξοπλισμών να τους οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες»

«Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια σύμπραξης και εμείς βλέπουμε αυτή την προσπάθεια σύμπραξης. Έχουμε προειδοποιήσει αρμόδια όργανα παγκοσμίως και έχουμε καταγράψει τις θέσεις μας».

Advertisement