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Ο ίδιος διερωτήθηκε γιατί του ανατέθηκε η κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης αν θεωρούνταν απειλή για την ηγεσία.

Αυγερινός κατήγγειλε έλλειψη δημοκρατίας και πρακτικές που θυμίζουν παραδοσιακά κόμματα, επικεντρωμένα στην κατάληψη βουλευτικών εδρών.

Τέλος, χαρακτήρισε το εγχείρημα ως ένα σχήμα που αποτελείται από δύο γυναίκες και πολλούς στρατιώτες, απορρίπτοντας τα σενάρια περί προσωπικής του επιδίωξης για τον έλεγχο του κόμματος.

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Ο Θανάσης Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του κατά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέροντας ότι το νέο πολιτικό κίνημα «είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες».

Νέες αιχμές Αυγερινού κατά Καρυστιανού

Μιλώντας στον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναφέρθηκε στις καταγγελίες της Καρυστιανού περί «πραξικοπηματικής κίνησης» στο εσωτερικό του κινήματος, απορρίπτοντας ουσιαστικά την κατηγορία και θέτοντας το ερώτημα γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του ανατέθηκε κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.

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«Άκουσα τη Μαρία Καριστιανού να λέει ότι συμμετέχω σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης», σχολίασε.

Ο Πραγματικός Λόγος που Αποχώρησα από το Κόμμα της Καρυστιανού – @AvgerinosMoscow pic.twitter.com/BzTqvlsilT August 25, 2026

Ο Φειδίας Παναγιώτου τού ζήτησε στη συνέχεια να εξηγήσει γιατί επέλεξε να αποχωρήσει, με τον Αυγερινό να στρέφει την κριτική του στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, λειτουργεί το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο Αυγερινός επικαλέστηκε χαρακτηριστικά φράση που αποδίδει στην ίδια την Καρυστιανού: «Όπως είπε και η Μαρία Καρυστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες».

Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές που καταλογίζονται στα παραδοσιακά κόμματα, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και συμπεριφορές που, όπως είπε, δεν συνάδουν με τον «νέο κινηματικό χαρακτήρα».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα που, κατά την άποψή του, ενδιαφέρονται πρωτίστως για την είσοδο στη Βουλή και τις βουλευτικές έδρες.

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«Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα […] που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», ανέφερε.

«Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Φειδίας Παναγιώτου έθεσε στον συνομιλητή του το ενδεχόμενο η ηγεσία του κινήματος να τον αντιμετώπισε ως εσωτερική απειλή.

«Ίσως να είδε ότι μπορείς να είσαι απειλή για αυτές», σχολίασε.

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Ο Αυγερινός απάντησε ότι θεωρεί ένα τέτοιο σενάριο παράλογο, λέγοντας: «Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού».