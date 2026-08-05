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Ο ίδιος ζητά τη διεξαγωγή ενός ειλικρινούς απολογισμού για τα λάθη και την απομάκρυνση του Κινήματος των Τεμπών από το κόμμα.

Είκοσι δύο πρώην στελέχη που αποχώρησαν από το κόμμα καταγγέλλουν τον συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων και την έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών.

Οι αποχωρήσαντες δηλώνουν ότι η κίνησή τους αποτελεί στάση αρχής και δεν υποκινήθηκε από προσωπικές φιλοδοξίες ή αδυναμία διαχείρισης δυσκολιών.

Τα πρώην στελέχη ζητούν σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία του κινήματος και τη διαδικασία επιλογής των στελεχών από τη βάση.

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Με μια σύντομη αλλά αιχμηρή ανάρτηση, ο διαγραφείς εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, εκφράζει την εκτίμηση ότι το πολιτικό εγχείρημα «πεθαίνει» και καλεί σε έναν ειλικρινή απολογισμό για όσα οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διαγραφή του από το κόμμα και λίγες ώρες αφότου συνυπέγραψε, μαζί με ακόμη 21 πρώην στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρησή τους.

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Μέσα από την ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός ζητά να ανοίξει, όπως αναφέρει, μια ήρεμη και ουσιαστική συζήτηση για τα λάθη που έγιναν, για όσα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά, αλλά και για τον λόγο που, όπως σημειώνει, «ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της “Ελπίδας”».

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει… https://t.co/NodqErzVRQ August 5, 2026

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της “Ελπίδας”, η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει…»

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι 22 υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν εξαιτίας προσωπικών φιλοδοξιών ή επειδή δεν άντεξαν τις δυσκολίες, τονίζοντας ότι η απόφασή τους αποτέλεσε «στάση αρχής».

Στο εκτενές κείμενο που δημοσιοποίησαν, κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, απουσία θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, σύμφωνα με τους ίδιους, απομακρύνθηκαν από τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το εγχείρημα.

Παράλληλα, ζητούν σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος, τη διαδικασία επιλογής των στελεχών και τον βαθμό συμμετοχής της κομματικής βάσης στη λήψη των αποφάσεων, διευκρινίζοντας ότι η αποχώρησή τους δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη των αξιών και των αρχών που, όπως υποστηρίζουν, τους οδήγησαν αρχικά να ενταχθούν στο εγχείρημα.