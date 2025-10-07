«Ήταν αναμενόμενο, δεν νομίζω πως εξεπλάγη κανείς (με την παραίτηση). Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει ένα κόμμα αρχηγικό, έχει μπουχτίσει από τις διάφορες συνελεύσεις, κεντρικές επιτροπές, πολιτικά γραφεία κτλ. Και λέει ”εγώ θα κάνω ένα κόμμα και σε όποιον αρέσω. Και θα πάρω μόνο ανθρώπους που μου πηγαίνουν”» δήλωσε στον ΣΚΑΪ η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Υπάρχει ουσία και αυτή είναι πως ο κ. Τσίπρας δεν έρχεται αμόλυντος από το πουθενά. Έχει μια προϊστορία. Πρέπει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό και σε αυτούς που απευθύνεται. Ένα βιβλίο είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει στα μείζονα ερωτήματα όπως πχ γιατί πήγε με τον Καμμένο. Ας κάνει μια αυτοκριτική, ας πει ευθέως και κατηγορηματικά τα θεμελιώδη λάθη, τα οποία μας κοστίζουν και σήμερα ακόμα. Και αφού τα κάνει όλα αυτά, εδώ είμαστε, να δοκιμάσει την τύχη του» πρόσθεσε.

Η κ. Μπακογιάννη εκτίμησε πως ο Αλέξης Τσίπρας «αναμφισβήτητα έχει δυνατότητες στον χώρο της κεντροαριστεράς», ενώ σημείωσε «αυτός που μετά βεβαιότητας ανησυχεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω πως θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, σε εμάς όχι».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών και τον Πάνο Ρούτσι, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλει να καθυστερήσει τη δίκη. Την κα Κωνσταντοπούλου την συμφέρει να μην ξεκινήσει η δίκη. Στήθηκε πολιτικό παιχνίδι γύρω από την υπόθεση», επισήμανε, ενώ, ερωτηθείσα αν θεωρεί πιθανό να ανακοινωθούν και άλλα νέα κόμματα από τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού απάντησε «δεν ξέρω και ούτε θέλω να κάνω την Πυθία. Εάν κάποιος θέλει να κάνει κόμμα το κάνει. Ο ελληνικός λαός θέλει απαντήσεις, έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Έχει μια σκασίλα τι θα κάνει εγώ, τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνει ο άλλος. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι ποιος είναι εκείνος που θα δώσει απάντηση στα προβλήματά του. Και τα προβλήματα είναι πολλά».

Επίσης, δήλωσε αισιόδοξη πως θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είπε πως «υπάρχουν συμφέροντα που πιέζουν τον Χριστοδουλίδη», εκτιμώντας ωστόσο πως το έργο θα γίνει.