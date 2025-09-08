Τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών για ενδεχόμενο «ναυάγιο» στην επικείμενη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Κύπρου-Ισραήλ, βάζει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης υπογραμμίζοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο».

«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο» ξεκαθάρισε ο κ. Χριστοδουλίδης στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε Βρυξέλλες και Αθήνα που στηρίζουν το έργο.

Όπως υπογράμμισε, υπάρχουν 3 σημεία τα οποία θέλει να τονίαει για να σταματήσουν οι όποιες δηλώσεις και θέσεις που δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητα.

«Και για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτήν την πολιτική μας δέσμευση, εγώ ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της χώρας ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέσα από μια κοινή εταιρεία, μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω».

«Το δεύτερο σημείο, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Τρίτο και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσο και αν προκληθούν, γίνονται αναφορές, ακούω και διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται (να εμπλακώ) σε ένα δημόσιο διάλογο που κακό κάνει και δεν βοηθά. Εκείνο που έχει σημασία, είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη σε Κύπρο

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, κυβερνητικοί κύκλοι στο νησί, σχολιάζοντας την τελευταία τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού επί του θέματος υπέδειξαν με νόημα πως «η συνέχιση του δημόσιου διαλόγου για το θέμα δεν βοηθά στην επίλυση των όποιων θεμάτων υπάρχουν».

Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, στην Κύπρο θεωρούν ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να ρίξει τους τόνους και κυρίως να φύγει το όλο θέμα από το προσκήνιο.

Να σημειωθεί ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την Κύπρο να αποδείξει ότι θέλει το GSI. λέγοντας ότι «η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή Κυβέρνηση».

Εξηγήσεις ζητά το ΑΚΕΛ

Όπως αναφέρει ο Κυπριακός Τύπος, το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «οι δηλώσεις Μητσοτάκη φανερώνουν ότι συνεχίζει να υφίσταται η διάσταση απόψεων με την κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με την καταβολή των €25 εκατομμυρίων στον ΑΔΜΗΕ από μέρους της Κύπρου. Με φόντο τις δηλώσεις που γίνονται εκατέρωθεν, είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να ενημερώσει για τους όρους και τις δεσμεύσεις που ανάλαβε για καταβολή των €125 εκατ. (25×5) τα επόμενα πέντε χρόνια».

Το ΑΚΕΛ ρωτά: «επιβάλλεται, επίσης, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει επιτέλους τη θέση της σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει πρόθεση να προχωρήσει και να δεσμεύσει τη χώρα μας για ένα πολυδάπανο έργο, το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι δεν είναι βιώσιμο σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται και για τις οποίες η Κυβέρνηση δεν δίνει καμία πληροφόρηση;».

Το κόμμα της κυπριακής Αριστεράς υπενθυμίζει «ότι το κόστος του έργου υπολογίζεται σχεδόν στα €2 δισεκατομμύρια χωρίς όμως να υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Πέραν τούτου σημειώνουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για καταβολή εξ ημισείας των εξόδων που θα γίνουν σε περίπτωση που το έργο διακοπεί και την ευθύνη δεν θα φέρει ο ΑΔΜΗΕ».

Τέλος το ΑΚΕΛ υποστηρίζει πως «από θέση αρχής δηλώνει για μια ακόμα φορά ότι υποστηρίζει την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έχει τεράστια σημασία τα όποια έργα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση να είναι βιώσιμα και να απολήγουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας και όχι σε βάρος τους».

