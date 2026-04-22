Ανοικτή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επιρροή της Τουρκίας στην Ευρώπη, με τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ –σε μια παρέμβαση που επαναφέρει και τις γνωστές τριβές μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια της κοινής τους θητείας– να κάνει λόγο για «διπλά στάνταρ» της ΕΕ υπερασπιζόμενος την Άγκυρα και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να απαντά υπενθυμίζοντας την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο, ενόψει και της άτυπης συνόδου κορυφής υπό την κυπριακή προεδρία.

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από τη δήλωση της φον ντερ Λάιεν σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο, όπου τόνισε ότι «πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα». Η διατύπωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και τέθηκε ευθέως στη μεσημεριανή ενημέρωση Τύπου της Κομισιόν, με δημοσιογράφο του τουρκικού πρακτορείου Anadolu να ζητά διευκρινίσεις για το πώς μπορεί να ερμηνευθεί, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάουλα Πίνιο επιχείρησε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο: «Αυτό που ειπώθηκε είναι, φυσικά, ότι η Τουρκία, ακριβώς ως υποψήφια χώρα, έχει και μια πρόσθετη ευθύνη στη γειτονιά της και δεν ασκούμε εποπτεία στην επιρροή που έχει σε αυτή».

Προσθέτοντας ωστόσο ότι: «Σε αυτή την περίπτωση, η αναφορά αφορούσε τα Δυτικά Βαλκάνια, σε ευθυγράμμιση με τις αξίες της ΕΕ. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο η πρόεδρος αναφέρθηκε στην Τουρκία», υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα αναμένεται να δρα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες στην περιφερειακή της πολιτική.

Σε αυτό το κλίμα παρενέβη σήμερα ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος, υιοθετώντας το επιχείρημα περί «διπλών στάνταρ», υπερασπίστηκε δημόσια τον ρόλο της Τουρκίας.

Σε ανάρτησή του απευθυνόμενος στην φον ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Η Τουρκία είναι:

– βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ,

– βασικός εταίρος στο μεταναστευτικό,

– ενεργειακός διάδρομος,

– σημαντικός παράγοντας άμυνας στα σύνορα της Ευρώπης,

– και μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη.

Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά στάνταρ ή απλοποιώντας την πραγματικότητα».

.@vonderleyen: Türkiye is:



– a core #NATO ally,

– a key migration partner,

– an energy corridor,

– a major defence actor on Europe’s flank,

– and a serious regional power.



Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV Advertisement April 22, 2026

Στην παρέμβαση αυτή απάντησε άμεσα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε:

«Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά στάνταρ, να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος».

Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, 🇨🇾🇪🇺 https://t.co/sXu8UtmzYn — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026

Νωρίτερα, ο Χριστοδουλίδης είχε τοποθετηθεί υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, κάνοντας λόγο για «ένα ισχυρό σήμα δυναμικής της ΕΕ στη διεύρυνση», την οποία χαρακτήρισε «βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και αναπόσπαστο μέρος του συνολικού μας στόχου για μια πλέον αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοικτή στον κόσμο».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται περίπου ένα 24ωρο πριν από την άτυπη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, όπου αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, και το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά την αμοιβαία αμυντική συνδρομή μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας της Ένωσης για ενδεχόμενες κρίσεις ασφαλείας, σημειώνοντας ότι «οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συναντηθούν στην Κύπρο πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης για το τι θα πρέπει να συμβεί σε περίπτωση που μια χώρα της ΕΕ δεχθεί επίθεση και ζητήσει βοήθεια από τους εταίρους της».

