«Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που ολοκλήρωσε σήμερα Πέμπτη την επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία.

Η συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας Shinjiro Koizumi @shinjirokoiz, μου επέτρεψε να εξηγήσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και να αντιληφθώ και με ποιον τρόπο η Ιαπωνία βλέπει τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.



December 4, 2025

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Σιντζίρο Κοϊζούμι, στο υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο. Κατά τη συνάντηση εξετάσθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι ενίσχυσης της ελληνο-ιαπωνικής αμυντικής συνεργασίας, ιδίως στην καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες, με έμφαση στην εφαρμογή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Ιάπωνα ομόλογο του να επισκεφτεί την Ελλάδα, την οποία αποδέχθηκε.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ υπουργών Άμυνας της Ελλάδας και τη Ιαπωνίας που έχει γίνει ποτέ: «Μια συνάντηση που μου επέτρεψε να εξηγήσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χωρά μου, η Ελλάδα, και από την άλλη να αντιληφθώ και με ποιον τρόπο η Ιαπωνία βλέπει τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει».

Επίσημη υποδοχή και συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας Shinjirō Koizumi @shinjirokoiz, κατά τη σημερινή μου επίσκεψη στην #Ιαπωνία, την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Άμυνας στη χώρα.



— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2025

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε πως Ελλάδα και Ιαπωνία «είναι δύο ναυτικά έθνη και θα ήθελα να θυμίσω κάτι που ίσως σε πολλούς Έλληνες δεν είναι γνωστό: Η Ιαπωνία είναι χώρα που έχει υπογράψει την Συνθήκη της Λωζάννης και την Συνθήκη του Μοντρέ και κατά συνέπεια οι απόψεις της Ιαπωνίας για την UNCLOS – για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στο θαλάσσιο χώρο- έχουν για εμάς πολύ μεγάλη σημασία. Προσβλέπω από δω και πέρα σε μια συνεργασία μεταξύ του Defense Innovation Science & Technology Institute (DISTI) του ιαπωνικού οργανισμού για την Έρευνα και την Καινοτομία με το ΕΛΚΑΚ. Ήδη συζητήσαμε με τον υπουργό κ. Koizumi πώς αυτή η συνεργασία θα λάβει σάρκα και οστά.

Επίσης όπως είναι προφανές, τον προσκάλεσα να επισκεφτεί την Αθήνα. Να έχουμε την πρώτη στην ιστορία μας, επίσκεψη Ιάπωνα υπουργού Εθνικής Άμυνας στη πατρίδα».

Επισκέφθηκα το Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών @Nids1952 της Ιαπωνίας στο #Tokyo, όπου απηύθυνα ομιλία ενώπιων Αξιωματικών σπουδαστών της Ακαδημίας. Επίσης, απάντησα σε ερωτήσεις τους για τις αμυντικές σχέσεις🇬🇷 – 🇯🇵 και το περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της… pic.twitter.com/HtmVgv6FNI

December 4, 2025

Ο κ. Δένδιας είχε επίσης συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών Αγιάνο Κουνιμίτσου, ενώ μετέβη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο, τον οποίο και προσκάλεσε στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε επίσης σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών (National Institute for Defense Studies), όπου απηύθυνε ομιλία ενώπιον των αξιωματικών σπουδαστών της Ακαδημίας. Επίσης, απάντησε σε ερωτήσεις τους σχετικά με τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας και το περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη σύντομη συνάντηση που είχε ο κ. Δένδιας με τον Πρόεδρο τoυ Ελληνο – Ιαπωνικού Συλλόγου (Japan Greece Society) Γιασουγιόσι Καρασάβα.

Κατά την επίσκεψή μου στο #Tokyo, συναντήθηκα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Φιλίας 🇬🇷 – 🇯🇵, Taro Kono @konotaromp, ο οποίος έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας. Είχα τη χαρά να τον προσκαλέσω στην Ελλάδα. pic.twitter.com/XrV4tiwPKk

December 4, 2025

Την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων (Naval Systems Research Center) του ιαπωνικού Υπουργείου Άμυνας στην πόλη Μεγκούρο. Ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα υποβρυχίων όπλων και προηγμένων sonar, αντιμέτρων ναρκών, αυτόνομων και μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων επιφάνειας και υποεπιφάνειας.

Σε γεύμα εργασίας που μου παρέθεσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας @ayano_kunimitsu, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στο Τόκυο, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, την Αφρική και τον Ινδο-Ειρηνικό.… pic.twitter.com/x7kqAcxZyv — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2025

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Έμπισου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμυντικής Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας (Defense Innovation Science & Technology Institute). Το “DISTI” ιδρύθηκε από την Υπηρεσία Προμηθειών, Τεχνολογίας και Logistics (Acquisition, Technology & Logistics Agency – ATLA) του Υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τα ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας που αναπτύσσει το Ινστιτούτο στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του «DISTI» με το ΕΛΚΑΚ.