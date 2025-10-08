Η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 31,5% στην εκτίμηση ψήφου έναντι του ΠΑΣΟΚ, που ακολουθεί με 15,3%, σε δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, που παρουσίασε ο ΑΝΤ1.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,2%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,5%, το ΜέΡΑ25 με 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,8%, η Φωνή της Λογικής με 4,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%.

Oι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν και για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Το 47% εκτιμά ότι ήταν «πολύ/μάλλον σωστή» απόφαση, το 28% θεωρεί την κίνηση «πολύ, μάλλον λανθασμένη», ενώ το 25% απαντά «ΔΞ/ΔΑ». Στην ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούσε νέο πολιτικό κόμμα πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε, το 80% απαντά «όχι/μάλλον όχι» και το 16% «σίγουρα/μάλλον ναι».