Φωτογραφία από την εκδήλωση για την κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά προκάλεσε πρόσφατη ανάρτηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στα social media με φωτογραφίες ελληνικών C-130 από εκδήλωση για την κοινωνική προσφορά της ΠΑ, στον απόηχο της συντριβής του τουρκικού C-130 στη Γεωργία.

Ειδικότερα, οι εν λόγω φωτογραφίες είχαν τραβηχθεί σε εκδήλωση του ΓΕΑ για την κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας στην 112 ΠΜ στις 5 Νοεμβρίου (η συντριβή του τουρκικού C-130 έλαβε χώρα στις 11 του μήνα). Η ανάρτηση που προκάλεσε τις τουρκικές αντιδράσεις ήταν με τις «φωτογραφίες της ημέρας» από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία και έγινε χρονικά μετά τη συντριβή- με τουρκικά ΜΜΕ να την εκλαμβάνουν ως «προκλητική», «ανήθικη» κλπ, δεδομένης της απώλειας 20 Τούρκων στρατιωτικών στο δυστύχημα του C-130.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημειώθηκε την Πέμπτη νέα πτώση τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία.

Η εν λόγω ανάρτηση κατέβηκε. Σημειώνεται πως έχει γίνει ανάρτηση με την συλλυπητήρια επιστολή του Αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, στον Τούρκο ομόλογό του.

Συλλυπητήρια επιστολή του Έλληνα Α/ΓΕΑ προς τον Τούρκο ομόλογό του pic.twitter.com/yGLopxJXfx — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) November 13, 2025