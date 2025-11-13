Ένα πυροσβεστικό τουρκικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης (13/11) στην Κροατία στην περιοχή Κρίβι Πουτ.

Σύμφωνα με τα κροατικά μίντια, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ήχησε συναγερμός ότι το εν λόγω τουρκικό αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ.

Περίπου μετά από δέκα λεπτά, το τηλεφωνικό κέντρο του 112 έλαβε αναφορά για πτώση αεροσκάφους και φωτιά στην περιοχή Κρίβι Πουτ, νοτιοανατολικά της πόλης Ριέκα.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ στο σημείο έσπευσαν όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Πυροσβεστική κατέσβεσε την φωτιά που ξέσπασε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε η σορός του πιλότου.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από την Ριέκα προς το Ζάγκρεμπ μετ’ επιστροφής. Όπως μετέδωσε το Υπουργείο Άμυνας της Κροατίας, στο Air Tractor δεν επέβαινε πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων της Κροατίας.