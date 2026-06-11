Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, όταν αεροσκάφος τύπου PZL της 359 ΜΑΕΔΥ, επιστρέφοντας από περιπολία, πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την προσγείωση το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε με δύναμη στον διάδρομο, με αποτέλεσμα να ανασηκωθεί και να καταλήξει με την μπροστινή του πλευρά προς το έδαφος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν λειτούργησε κανονικά το σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του αεροδρομίου, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε τον πιλότο, ο οποίος εξήλθε μόνος του από το αεροσκάφος. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.