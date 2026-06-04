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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν υποχώρησε ο πρόσθιος τροχός σταθμευμένου αεροσκάφους με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες.

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Υποχώρησε ο πρόσθιος τροχός



Μετά το μεσημέρι, σήμερα Πέμπτη, και υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες, ο πρόσθιος τροχός του αεροσκάφους υποχώρησε και το ρύγχος του προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος.

Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους.

Lufthansa 787-9 damaged after landing gear collapsed at a Frankfurt gate. pic.twitter.com/VcJfqnZrSy — Open Source Intel (@Osint613) June 4, 2026



Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί.

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ