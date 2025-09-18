Εντάσεις σημειώθηκαν στο αλβανικό κοινοβούλιο λόγω της Diella, της πρώτης ψηφιακής υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον κόσμο, με βουλευτές να πετούν στον πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, το Σύνταγμα.

Ο Ράμα παρουσίασε τη Diella ως σύμβολο της προσπάθειας της κυβέρνησής του για διαφάνεια και καινοτομία. Σημειώνεται πως αρμοδιότητά της θα είναι ο έλεγχος δημοσίων συμβάσεων. Η Diella (το όνομά της σημαίνει «ήλιος» και απεικονίζεται ως γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία) είπε πως «το Σύνταγμα μιλά για θεσμούς στην υπηρεσία του λαού, όχι για χρωμοσώματα ή σάρκα ή αίμα, μα καθήκοντα, λογοδοσία, διαφάνεια, υπηρεσία χωρίς διακρίσεις».

Ο Ράμα υποστηρίζει πως η ΑΙ θα βοηθήσει την κυβέρνηση να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως μέσω της Diella θα προσπαθεί να κρύβει περιπτώσεις διαφθοράς.

Βουλευτές αντέδρασαν χτυπώντας τα χέρια τους στα έδρανα με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση πρόωρα, μετά από 25 περίπου λεπτά. Εν τέλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρασε με 82 ψήφους υπέρ στην 140 εδρών Βουλή.

Η Diella δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Microsoft, ως ψηφιακός βοηθός στην πλατφόρμα e-Albania. «Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω ανθρώπους μα να τους βοηθήσω» είπε, απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο. «Δεν έχω υπηκοότητα, μα δεν έχω ούτε προσωπική φιλοδοξία ή συμφέροντα» πρόσθεσε.