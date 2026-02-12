«Μετωπική» ήταν η σύγκρουση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την Νίκη Κεραμέως κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο «κάδρο» της σκληρής κριτικής την υπουργό Εργασίας, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Άδωνι Γεωργιάδη σε σχέση με δηλώσεις του για το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην παρέμβαση της, μίλησε για «ειρωνεία» και «αναλγησία» να ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», ενώ την συνεδρίαση – όπως επισήμανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρακολουθούσαν εκείνη την στιγμή από τα θεωρεία της Βουλής μαθητές από τα Τρίκαλα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο της τον Άδωνι Γεωργιάδη χαρακτηρίζοντας τον «ελεεινό υποκείμενο» και «φαύλο», κάνοντας λόγο για «ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού» των εργοδοτών που ευθύνονται για το χαμό των εργαζομένων, κατηγορώντας, παράλληλα, τον υπουργό Υγείας ότι πρώτος κάθε φορά σπεύδει να «κανονικοποιεί το έγκλημα».

Η Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζοντας πως είναι «άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου». «Λυπάμαι, τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από την αίθουσα, τότε σταμάτησαν οι αναφορές σας για τη “Βιολάντα”. Ντροπή», είπε η Νίκη Κεραμέως προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως στόχος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι η δημιουργία εντυπώσεων. Η υπουργός Εργασίας σχολίασε, απαντώντας για την προσωπική επίθεση που εξεπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Άδωνι Γεωργιάδη πως «είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους με αυτό τον τρόπο, ενώ δεν είναι καν παρόντες».

Επίθεση Ζωής σε Κεραμέως για «ξετσίπωτα» ψεύδη

«Διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη. Τον καημένο το συνάδελφο που τον κατηγόρησα εν τη απουσία του, σας αφήνω να τον καμαρώνετε», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την Νίκη Κεραμέως για «στυγνά» και «ξετσίπωτα» ψεύδη. «Κάποιοι προτιμάτε την καρέκλα έναντι της ευπρέπειας» σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ με νόημα – στον απόηχο της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – έκανε λόγο για «χτυπήματα» και «νόσο της καρέκλας», η οποία είναι «μεταδοτική».

Μια αναφορά πάντως της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον Παύλο Μπακογιάννη λέγοντας πως «πάνω σε ένα θύμα της τρομοκρατίας, τον Παύλο Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολλές πολιτικές καριέρες».

«Ήρθε ως πολιτικό κοράκι, φορώντας μαύρη κάπα και εκμεταλλεύτηκε την παρουσία μαθητών από τα Τρίκαλα για να πει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τις πέντε γυναίκες» επιτέθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγοι για «άθλιες λεκτικές επιθέσεις» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Σημείωσε μάλιστα πως «η καρέκλα του δικού σας κόμματος τρίζει. Οριακά έχετε κοινοβουλευτική ομάδα πλέον» σχολιάζοντας την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραργεωπούλου.

«Είναι κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Αυτό το ακροδεξιό υπόλειμμα, συκοφαντεί ανθρώπους για να σας προστατέψει», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτό τον «εκρηκτικό» γύρο ιδιαίτερης έντασης στο κοινοβουλευτικό τερέν.