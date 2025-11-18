Αιχμές κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου άφησε κατά την διάρκεια της κατάθεσης του στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού. «Η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις ήταν η κ. Τυχεροπούλου», είπε με νόημα ο μάρτυρας, «δείχνοντας» ευθέως την Παρασκευή Τυχεροπούλου για τις επίμαχες πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ.

Κατά την κατάθεση του ο μάρτυρας σημείωσε πως η υπηρεσία του «δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων, ούτε αρμοδιότητα μεταβολής των στοιχείων» και υποστήριξε πως είχε ενημερώσει εγκαίρως τόσο τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, όσο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, για το λάθος που οδήγησε σε πληρωμή 52 εκατ. ευρώ.

Ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για απολύτως ανακριβή ισχυρισμό της Παρασκευής Τυχεροπούλου σε σχέση με το ότι «δεν είχε καλή συνεργασία με τους τεχνικούς του Gov. gr και ότι οι πληρωμές γίνονταν με δισκέτα», ενώ επεσήμάνε πως ο ίδιος αρχικά βοήθησε την Παρασκευή Τυχεροπούλου καθώς, όπως είπε, «δεν είχε το επιστημονικό υπόβαθρο να σταθεί όρθια», ενώ σε άλλο σημείο της κατάθεσης του την χαρακτήρισε «καλή υπάλληλο».

Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα που του έθεσε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης σε σχέση με το «αν θεωρεί ότι η κ Τυχεροπούλου είναι ο Ρομπέν των Δασών του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή συνιστά μέρος του προβλήματος που οδήγησε τον οργανισμό εκεί που τον οδήγησε;».

Απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ για τη λίστα με τα ΑΦΜ – η οποία με βάση τις συνομιλίες της δικογραφίας βρέθηκε στα χέρια του «Φραπέ» – ο διευθυντης πληρωμών του Οργανισμού απάντησε πως «αποκλείεται το αρχείο πληρωμής των τραπεζών να έφτασε στα χέρια του Ξυλούρη».

Ερωτώμενος σχετικά από τον Γιώργο Ψυχογιό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο μάρτυρας σημείωσε πως δεν δέχτηκε παρεμβάσεις στο έργο του και ότι η συνεργασία του με όλες τις διοικήσεις, ήταν άψογη, ενώ κατά την κατάθεση του μίλησε για «διαχρονικές αδυναμίες» στον Οργανισμό.