«Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης». είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, όσον αφορά στις συζητήσεις περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Χαρακτήρισε «πολύτιμο συμπαραστάτη για την προοδευτική Ελλάδα» τον πρώην πρωθυπουργό: «Ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα, έχουμε συμφωνήσει σε μια ενιαία προσπάθεια απάντησης και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κ. Τσίπρα».

Σε ερώτηση που βρίσκεται ο κ. Τσίπρας, απάντησε ότι «σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ