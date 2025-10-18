Οι αλλαγές στην εμφάνιση του υπουργού Υγείας, Αδώνιδα Γεωργιάδη δεν πέρασαν απαρατήρητρες και τα…κουτσοπολιά έδιναν και έπαιρναν.

Τώρα, ο ίδιος κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου αποφάσισε να απαντήσει στις φήμες και να της επιβεβαιώσει όλες…ενώ όπως είπε με μια ισχυρή δόση χιούμορ «Ο,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω».

«Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ…»

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην… ανανέωσή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του σε συνέδριο: «Εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά έχουν πάει είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες […] που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω».