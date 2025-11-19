Για «ιστορική στιγμή» στις σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ έκανε λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο του 1ου Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης»- σχολιάζοντας πως η Ουάσινγκτον βλέπει την Ελλάδα ως «παίκτη πρώτης γραμμής», που μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την κεντρική Ευρώπη.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, σημειώνοντας πως η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027. Χαρακτήρισε κρίσιμες τις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, μιλώντας για επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή.

Από πλευράς του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, είπε για την Αμερικανίδα πρέσβη πως «μας εμπιστεύτηκε πριν καν φτάσει στην Ελλάδα», τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη προσέδωσε αυτοπεποίθηση στην Αθήνα και επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων δέκα μηνών «ξεκίνησε δυναμικά» και ήδη αποδίδει καρπούς, είτε αφορά LNG είτε επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου. «Είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά μια ισχυρή αρχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «μιλούν την ίδια γλώσσα» στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.