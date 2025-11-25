Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν την συμπεριφορά της Ε.Ε. και ανύπαρκτων «ηγετών» της απέναντι στα μεγάλα διεθνή ζητήματα όπως το Ουκρανικό, ο «Πόλεμος» κυριαρχίας ΗΠΑ – Ρωσίας – Κίνας, το Κυπριακό, αλλά και τα οικονομικοκοινωνικά θέματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες. Μιλάνε για πρόσωπα, αναφέρονται σε παραδείγματα.

