Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν την συμπεριφορά της Ε.Ε. και ανύπαρκτων «ηγετών» της απέναντι στα μεγάλα διεθνή ζητήματα όπως το Ουκρανικό, ο «Πόλεμος» κυριαρχίας ΗΠΑ – Ρωσίας – Κίνας, το Κυπριακό, αλλά και τα οικονομικοκοινωνικά θέματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες. Μιλάνε για πρόσωπα, αναφέρονται σε παραδείγματα.

HUFFTROLLS: Ευρωπαίοι «ηγέτες» σε μία Ε.Ε. της σιωπής, αδράνειας, υποχωρητικότητας

