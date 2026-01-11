Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθαρίζει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας δεν οδηγείται σε «λουκέτο», τονίζοντας πως στόχος του είναι ο πλήρης μετασχηματισμός του σε ένα ανοιχτό και συμμετοχικό πολιτικό σχήμα, όπου τον πρώτο λόγο έχουν τα μέλη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Face to Face των «ΝΕΩΝ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, αναφέρθηκε σε μια σειρά πολιτικών και εσωκομματικών ζητημάτων, από την υποψηφιότητα της Μαρίας Καρυστιανού έως τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Advertisement

Advertisement

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επανέλαβε ότι δεν αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως «ιδιοκτήτη» ενός κόμματος, αλλά ως εκλεγμένου εκπροσώπου. «Το κόμμα δεν είναι του προέδρου. Ανήκει στα μέλη του και τα μέλη θα αποφασίσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στο επερχόμενο συνέδριο δεν πρόκειται να εισηγηθεί τη διάλυση του φορέα. «Δεν με εξέφρασε ποτέ αυτή η λογική. Το αντίθετο», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Περιέγραψε ως «πρωτοφανές» το γεγονός ότι, όπως είπε, έχασε μια κομματική μάχη «σε μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας», τονίζοντας ότι αυτό δεν συνάδει ούτε με το δικό του ήθος ούτε με μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. «Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος», δήλωσε, απορρίπτοντας τέτοιου είδους πρακτικές.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και την πιθανή πολιτική της κάθοδο, δήλωσε ότι συμφωνεί με βασικές της θέσεις, όπως η κατάργηση του άρθρου 86 και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τόνισε ωστόσο ότι στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει προεδρικό σύστημα, η πολιτική δράση προϋποθέτει κομματική δομή. Όπως είπε, τα δύο εγχειρήματα δεν είναι ανταγωνιστικά αλλά «παράλληλα».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις αναφορές του στη χρήση ναρκωτικών, διευκρίνισε ότι ο ίδιος μίλησε για προσωπική εμπειρία στο βιβλίο του με στόχο την αποτροπή των νέων και όχι την εξιδανίκευση τέτοιων πρακτικών, σημειώνοντας ότι το κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί σε ζητήματα όπως η κάνναβη.

Τέλος, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρθηκε στη «μετά Τσίπρα εποχή», λέγοντας πως η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για τη μετά Μητσοτάκη και μετά Τσίπρα περίοδο. Μίλησε επίσης για τα χρήματα που δάνεισε στο κόμμα, για την ύπαρξη τρολ επί προηγούμενης ηγεσίας και για τα λεγόμενα «μαύρα ταμεία», δηλώνοντας διαθέσιμος να δώσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει».