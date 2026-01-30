Το κατεστημένο φοβάται τον ποιητή

Χασάν Αχμέτ, Αν δεν ήταν κι αυτός…

Και τι δεν έχει γραφτεί και ειπωθεί για το ρόλο της Ποίησης

Σταχυολογώ

Εξιλέωση, απελευθέρωση, ψυχοθεραπεία λόγω απώλειας, εσωτερική ανάγκη, εικονοποίηση πάθους, φαντασίωση, απόδραση, ανυπακοή, χρέος και τελικά ανακάλυψη νοήματος.

Αναζητώντας «το βλέμμα των άλλων» [1] ο ποιητής εισέρχεται στο χώρο της αυτομυθοπλασίας [2], κάτι σαν φάντασμα [Μισέλ Φάϊς] ή κρύβει τον ψυχισμό του στους στίχους και τους στίχους στον ψυχισμό του [3]

Η ταυτότητα όμως του ποιητή δεν είναι μόνο συμβολική ή αποκλειστικά βιωματική.

Ακόμα κι αν ο δημιουργός συνομιλεί με το Χάος ή το Άγνωστο, οφείλει να μεταπλάθει το κείμενό του σε βυθοσκόπηση τραγικότητας [ελέους και φόβου] [4] κι όχι να αρκείται σε φωτογράφιση μιάς «γλυκύτητας της πραγματικότητας» [5]ή μίας πίκρας για την προσωπική του κατάσταση.

Η ονειρική, η διαισθητική, η ενοραματική, η ηδονική/ερωτική, η συγκινησιακή ποίηση [άλλοτε και ως «μη-ποίηση»] [6]ακόμα κι αν στηρίζεται στη «δύναμη των λέξεων» [7], δεν πρέπει να χάνει τη λαϊκότητά της[8], δηλαδή τη βιοθεωρητική της στάση απέναντι στον κόσμο και στα προβλήματά των συν-ανθρώπων [9]

Ακόμα κι αν «οι στίχοι είναι ανθρώπινοι» [10], οι προσευχές των ποιητών [11] δεν αρκούν για να εξ-ιστορήσουν μία εποχή ή να υπηρετήσουν μία [έστω εγκόσμια ηθική] κοσμοαντίληψη [12]

Δεν γνωρίζω αν οι ποιητές [και γενικότερα οι διανοούμενοι και άνθρωποι του πνεύματος] είναι φοβικοί και γι’αυτό αυτολογοκρίνονται [13], ενώ η ανοικτή κοινωνία ζητάει από αυτούς να λειτουργήσουν ως προφήτες ή παιδαγωγοί [14] κι όχι να χρησιμοποιούν την τέχνη τους «σαν καταφύγιο» [15]

Η ποίηση της τραυματικής μνήμης, [16]όταν δεν ανοίγει την πόρτα είτε προς την Ιστορία [17], είτε προς το Μέλλον, συρρικνώνεται σε μία ανιαρή κι αέναη νοηματοδότηση της ζωής του ποιητή[18], με μεγαλοστομίες και αμεριμνησίες.

Η άσφαιρη τέχνη των ιδεοληπτικών [19] [ενώ οι πραγματικές σφαίρες σκοτώνουν γύρω τους], καθώς και οι αχνοί ψίθυροι ενσυναίσθησης, συνιστούν απλώς «κατανάλωση χωρίς προσδοκίες» [20]

Μ’αυτά και μ’αυτά περάσαμε από την ποίηση ως «τέχνη της νεότητας» [21] ή της αμφισβήτησης [22] στη διπλή παγίδευση: από τη μία η ναρκισσιστική ματαιοδοξία[με ευφυολογήματα και βραβεύσεις ή ποιητικές Ανθολογίες [23], συνήθως ως αναδρομικό εγκώμιο τεθνεώτων] κι από την άλλη η στράτευση στις μετα-αλήθειες. [24]

Ο νέος και γενναίος κόσμος της μεταλογοτεχνίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, όταν δεν τον αντιμετωπίζεις οραματικά [25] θα δημιουργήσει νέες «μεσοτοιχίες» [26], όπου ο μυστικιστικός συμβολισμός των ποιητών θα παραχωρήσε ι[εκών/άκων] τη θέση του στα politically correct κείμενα και όπου ο μύθος [27] θα νικηθεί από μανιχαϊστικές προσεγγίσεις περί του Καλού και του Κακού. [28]

Αντί λοιπόν οι ποιητές να μοιάζουν με τυφλούς θεατρίνους [29]σε ξεπερασμένους ρόλους, ας συνειδητοποιήσουν ότι το πρώτο μήνυμα «ήττας» ήρθε με την εκτόπιση της ποίησης από το μυθιστόρημα [30], το δεύτερο από τη συγ-γραφή στίχων μέσω ΑΙ και μένει το τρίτο που δεν θα είναι άλλο από την οριστική αποκοπή τους από την κοινωνία και τους ευαίσθητους αναγνώστες, οι οποίοι δεν αρκούνται στην απόλαυση ενός κειμένου αλλά αναζητούν και μία δι-έξοδο από τα αδιέξοδά τους. [31]

Αν δεν διαθέτουν οι διανοούμενοι μία πρό-ταση, τότε γιατί να τους φοβάται το όποιο κατέστημένο; [32]

