Σε αυτό το δέκατο πέμπτο επεισόδιο και το έβδομο του 2026, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι σχολιάζουν τον αντιπολιτευτικό ρόλο που έχει αναλάβει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τις προτεινόμενες Συνταγματικές αλλαγές. Αναλύουν τα επόμενα βήματα Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και τα ανοιχτά θέματα που άφησε ο Παυλος Ντε Γκρες για πολιτική και δικό του κόμμα. Ασχολούνται επίσης με την υπόθεση Γιάννη Παναγόπουλου.

Φάκελος «Αντιπολίτευση»: Τέρενς και Πάνος μιλούν για Ευάγγελο Βενιζέλο, Τσίπρα, Καρυστιανού, Γιάννη Παναγόπουλο σταράτα και χύμα και με χαρτομάντηλο – (Βίντεο)

Σε αυτό το δέκατο πέμπτο επεισόδιο και το έβδομο του 2026, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι σχολιάζουν τον αντιπολιτευτικό ρόλο που έχει αναλάβει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τις προτεινόμενες Συνταγματικές αλλαγές. Αναλύουν τα επόμενα βήματα Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και τα ανοιχτά θέματα που άφησε ο Παυλος Ντε Γκρες για πολιτική και δικό του κόμμα. Ασχολούνται επίσης με την υπόθεση Γιάννη Παναγόπουλου.