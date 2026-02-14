Σε αυτό το δέκατο πέμπτο επεισόδιο και το έβδομο του 2026, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι σχολιάζουν τον αντιπολιτευτικό ρόλο που έχει αναλάβει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τις προτεινόμενες Συνταγματικές αλλαγές. Αναλύουν τα επόμενα βήματα Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και τα ανοιχτά θέματα που άφησε ο Παυλος Ντε Γκρες για πολιτική και δικό του κόμμα. Ασχολούνται επίσης με την υπόθεση Γιάννη Παναγόπουλου.
Φάκελος «Αντιπολίτευση»: Τέρενς και Πάνος μιλούν για Ευάγγελο Βενιζέλο, Τσίπρα, Καρυστιανού, Γιάννη Παναγόπουλο σταράτα και χύμα και με χαρτομάντηλο – (Βίντεο)
Η βίντεο εκπομπή του Πάνου Κολιοπάνου και του Τέρενς Κουίκ που κάθε Σάββατο θα ασχολούνται με κόμματα και πρόσωπα της Αντιπολίτευσης και πέριξ αυτής.
14 Φεβρουαρίου 2026
