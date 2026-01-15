Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα ζήτησε σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή περιστατικό στη Βουλή και το «μην τσιρίζεις» που είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Όπως αναφέρει ακόμη «ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.