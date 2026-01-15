Φραστική επίθεση στην εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο κλείσιμο της συζήτησης στη Βουλή επί της νέας σύμβασης με τη Hellenic Train.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου η Πέτη Πέρκα αντέδρασε έντονα σε όσα καταληκτικά υποστήριζε ο υπουργός. «Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε» είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα και πρόσθεσε με εμπρηστικό ύφος: «Για τον Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας». Εκτός μικροφώνου, αντιδρώντας προς τον υπουργό, η Πέτη Πέρκα ακούστηκε να τον αποκαλεί «φασίστα».

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα η Πέτη Πέρκα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για «σεξιστικό» σχόλιο. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επεσήμανε πως «είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”». Η Πέτη Πέρκα πρόσθεσε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη πως είναι ένας υπουργός «άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία».

Σημειώνεται πως μόνο με τις ψήφους της ΝΔ κυρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροποποιημένη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train.