Την άμεση αντίδραση του Πολεμικού Ναυτικού είχε ως αποτέλεσμα περιστατικό παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου την Παρασκευή από τουρκικό σκάφος σε βάρος πλοίου που ποντίζει καλώδιο οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Το σκάφος «Ocean Link» πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας με βάση σχετική NAVTEX που έχει εκδοθεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία, διάρκειας από τις 2 έως τις 7 Ιανουαρίου 2026. Οι εν λόγω εργασίες λαμβάνουν χώρα τόσο εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, όσο και σε ανοιχτή θάλασσα (διεθνή ύδατα).

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το απόγευμα της Παρασκευής, τουρκική φρεγάτα βρέθηκε στην περιοχή όπου το «Ocean Link» πραγματοποιούσε τις εργασίες του, ενώ αυτό ήταν σε διεθνή ύδατα, και εξέπεμψε μηνύματα μέσω ασυρμάτου (hailing), υποστηρίζοντας πως ήταν σε περιοχή μη καθορισμένης δικαιοδοσίας.

Δεδομένης της συνεχούς επαγρύπνησης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις τουρκικές επί του πεδίου αμφισβητήσεις, άμεση ήταν η αντίδραση του Πολεμικού Ναυτικού: Στην περιοχή βρισκόταν ήδη ελληνική φρεγάτα για σκοπούς επιτήρησης/προστασίας των διεργασιών, με το ελληνικό πολεμικό να παρεμβαίνει, τονίζοντας πως το σκάφος βρίσκεται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας– ενώ το «Ocean Link» από πλευράς του απάντησε πως πραγματοποιεί εργασίες σύμφωνα με την ελληνική NAVTEX, σε περιοχή υπό ελληνική δικαιοδοσία.

Το «Ocean Link» συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Τα πολεμικά παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή, σε μεγάλη απόσταση από το «Ocean Link», με το τουρκικό πλοίο να βρίσκεται υπό τη στενή παρακολούθηση της ελληνικής φρεγάτας.

Το εν λόγω περιστατικό θεωρείται πως εντάσσεται σε ένα ενδεχόμενο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής «υπενθύμισης» από πλευράς της Τουρκίας των αξιώσεών/ αμφισβητήσεών της της στο Αιγαίο- έστω και με «προσεκτικές» και σταδιακές κινήσεις ανεβάσματος των τόνων, όπως οι πρόσφατες παραβιάσεις (περιλαμβανομένης εμπλοκής) που έφεραν στο νου παλαιότερες περιόδους υψηλών εντάσεων.

Από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το μήνυμα επί του πεδίου είναι σαφές: «Είμαστε παντού».