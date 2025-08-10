Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ. Μη σνομπάρετε και μη κάνετε πως δεν ακούτε. Σας θέτω νέες ερωτήσεις με νέες αποκλειστικές πληροφορίες μου
Ο Τέρενς Κουίκ στο κυριακάτικο βίντεο με παραλήπτη τον Πρωθυπουργό του ζητά να σταματήσει τη τακτική της σιωπής και να απαντήσει στις νέες ερωτήσεις με πληροφορίες για ένα «βρώμικο» παρασκήνιο. Του διατυπώνει και την απορία για μια άλλη σιωπή του.
ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
10 Αυγούστου 2025 • 07:40
