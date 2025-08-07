Το ερευνητικό σκάφος FUGRO GRAUSS διενεργεί έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ για πόντιση καλωδίου οπτικών ινών και παρά τους ισχυρισμούς της Τουρκίας δεν υπήρξε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε καταγγελία από την εμπλεκόμενη εταιρεία για παρεμπόδιση των ερευνών, μετέδωσε το ΚΥΠΕ– ενώ πηγή στη Λευκωσία δήλωσε στην ΕΡΤ πως δεν υπήρξε εκδίωξη ή και εκτροπή του πλοίου από τις τουρκικές αρχές.

Αυτό που συνέβη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι πως η Τουρκία εξέδωσε παρανόμως antinavtex στην navtex την οποία, κατόπιν αιτήματος της ξένης εταιρείας είχε εκδώσει αρμοδίως η Κυπριακή Δημοκρατία για έρευνες γεωλογικής επισκόπησης στην κυπριακή ΑΟΖ και οι οποίες αφορούν στην πόντιση καλωδίου οπτικών ινών.

Η Τουρκία, πρόσθεσε η πηγή, προχώρησε σε έκδοση antinavtex διατυπώνοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς της αναφορικά με τις νομικά ανυπόστατες διεκδικήσεις της στην ανατολική Μεσόγειο. Η ίδια πηγή ανέφερε πως οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έλαβαν οποιαδήποτε καταγγελία από την εταιρεία που διεξάγει τις έρευνες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το πλοίο.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Sigma, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για περιφερειακό έργο ξένων συμφερόντων (με εμπλεκόμενες / ενδιαφερόμενες στο έργο χώρες την Ελλάδα, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), το οποίο διέρχεται και της κυπριακής ΑΟΖ. Τόνισαν ότι σε περίπτωση που υπάρξει παρεμπόδιση ή απειλή κατά του ερευνητικού πλοίου, θα ακολουθήσουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες.